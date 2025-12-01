الإثنين 01 ديسمبر 2025
خارج الحدود

قوات الاحتلال تتوغل غرب صيدا الحانوت في ريف القنيطرة بسوريا

قوات الاحتلال تتوغل
قوات الاحتلال تتوغل غرب صيدا الحانوت في ريف القنيطرة بسوريا
أفادت وكالة الأنباء السورية، صباح اليوم الإثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل غرب صيدا الحانوت في ريف القنيطرة.

وتواجه الجبهة الداخلية في سوريا تحديات كبيرة تنذر بجر البلاد إلى حرب أهلية وتجعلها أكثر عرضة لمخطط التقسيم الذي تسعى إسرائيل لتنفيذه هناك.

فما بين الاقتحامات المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا وتصاعد الأحداث مجددا في السويداء والخلافات بين حكومة الشرع وقوات سوريا الديمقراطية “ قسد” يصبح استقرار دمشق أمرا صعبا.

 

تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية

منذ سقوط نظام بشار الأسد تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية متخطيا الجولان المحتل وسيطر على مناطق جديدة ونفذ عمليات اقتحام وهجمات ضد العديد من البلدان في سوريا.

وكان آخر هذه العمليات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدة بيت جن جنوب سوريا مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا.

وتعكس كل هذه الأحداث  مشهدًا معقدًا ومتشابكًا من التوترات والصراعات في الساحة السورية، لا سيما في الجنوب الشرقي.

 

تجدد الاشتباكات والاحتجاجات في السويداء

في غضون ذلك، شهدت محافظة السويداء، ذات الأغلبية الدرزية، تصعيدًا أمنيًا خطيرًا واشتباكات متكررة، ما أدى إلى حالة من الفوضى الأمنية.

وتعكس هذه الاشتباكات والتوترات المستمرة انتفاضة شعبية متجددة أو تصاعدًا في حالة تآكل الثقة بين المجتمع الدرزي والحكومة السورية.

