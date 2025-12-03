يدمر المخزون الجوفي، نصر علام يحذر المسئولين من ضخ مياه البحر في منخفض القطارة

18 حجم الخط

مشروع منخفض القطارة، حذر وزير الري السابق، الدكتور محمد نصر علام، المسئولين مما أثير عن مشروع ضخ مياه البحر المتوسط في منخفض القطارة، بحجة توليد الكهرباء، مؤكدًا أن ذلك المشروع يعمل على تدمير مخزون المياه الجوفية في المنطقة.

وأوضح الدكتور محمد نصر علام أن مشروع ضخ مياه البحر المتوسط في منخفض القطارة تم رفضه قبل ذلك من الدولة عام 1978، ورفضته وزارة الري منذ سنوات قليلة، واصفًا المشروع بأنه بلا فائدة، رافضًا ما يثار عن تحلية مياه البحر لضخها في المنخفض لتوليد الكهرباء، مؤكدًا أن تكلفتها عالية وغير مجدية.

وقال وزير الري الدكتور محمد نصر علام، في تحذيره من مشروع ضخ مياه البحر في منخفض القطارة: "نحتاج وقفة سريعة وضرورية" مصر تعيش مرحلة صعبة من القروض والدولة تعمل على سدادها بكافة الطرق. وفى نفس الوقت نجد ناس بتتكلم وبصوت عالٍ عن الحاجة لقروض جديدة لمشروع ضخ مياه البحر لمنخفض قطارة بحجة توليد الكهرباء".

وتابع الدكتور نصر علام عن ارتفاع بعض الأصوات بالحاجة لقروض لضخ مياه البحر في منخفض القطارة: "ومش مهم تلويث بل تدمير المخزون الجوفى فى المنطقة!! وسبق أنه تم رفض هذا المشروع من الدولة عام ١٩٧٨، ورفضته مرة ثانية وزارة الرى منذ سنوات قليلة، ومفيش فايدة!!" .

وأكد وزير الري السابق نصر علام "ناس تانية تقول لأه يجب أولًا نحلى مياه البحر، وبعدين تضخها للمنخفض فتولد الكهرباء ونستخدم المياه للزراعة!! نحلى مياه بحر للزراعة، ونضخها لمنخفض قطارة ونسيبها لفواقد البخر والتسرب!؟ وما عدد معامل التحلية المطلوبة لملء المنخفض!؟ وما تكلفة معامل التحلية والكهرباء المطلوبة لذلك!؟ كل ده مش مهم!! المهم أخذ قروض واستيراد معدات!؟"

وعبر الدكتور محمد نصر علام عن رفضه للفكرة قائلًا: "ما يصحش كده واحنا عندنا وزارات عريقة متخصصة، وعلماء مميزين بالجامعات المصرية!؟ طيب استعين بأساتذة جامعات متخصصة أولا!! أو حتى اذهبوا لوزارة الرى لمناقشة مقترحاتكم!! هذا كلام يهين الدولة بمؤسساتها المختلفة ويجب عدم التهاون فيه!!".

وتساءل أحد متابعيه عما أثير حول " توصيل مسار مفيض توشكا لمنخفض القطاره، وبكده يبقي نحمي مصر من أي فيضان شديد أوحتي من انهيار سد النهضة الإثيوبي وطبعا دي مياه نهرية مش مالحة".

ليرد وزير الري السابق نصر علام قائلًا: "أولا كام التكلفة!؟ خيالية.. طبعًا مئات المليارات.. ثانيًا: لماذا نعمل ذلك وهناك فى توشكى استثمارات قطاع خاص فى الزراعة ومزارع أسماك وخلافة برعاية محافظ الوادى الجديد!!".

وتابع الدكتور نصر علام: "ثالثًا وده الأهم، ما احتمالات استخدام مفيض توشكى، هل مثلا مرة كل عشر سنوات أم كل عشرين سنة أم خمس سنوات، ودية معلومة ضرورية لمثل هذا الاستثمار!!.. رابعًا: والأخير هل بتحديات الزيادة السكانية وثبات الحصة المائية وسد النهضة، متوقع أن يقل إيراد النهر أم يزداد!؟ يقل طبعًا!!".

