وزير الإسكان: حريصون على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية في معالجة وتحلية مياه البحر

واصل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق له فعاليات الزيارة الميدانية لأهم المشروعات التي تنفذها أو تديرها شركة "أكسيونا " Acciona" " الأسبانية فى مجال معالجة مياه الصرف الصحي والحمأة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الزيارة تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الأمن المائي وجهود الدولة لتعظيم الاستفادة من المياه، مشيراُ إلى أن الدولة تنفّذ خطة متكاملة لضمان الاستخدام الأمثل للمياه، وذلك تلبية للاحتياجات الحالية والمستقبلية سواء للاستخدام المنزلي أو للتوسع العمراني، من خلال العمل على التوسع في محطات تحلية مياه البحر ضمن الخطة الاستراتيجية للمياه، فضلًا عن الجهود الكبيرة لتحسين شبكات مياه الشرب، وتجديد البُنى التحتية وتقليل الفاقد من المياه عبر إحلال وتجديد شبكات قديمة.

ضبط جودة المياه عبر منظومة مختبرات

وأضاف وزير الإسكان أن الوزارة تعمل على ضبط جودة المياه عبر منظومة مختبرات تشمل معامل مركزية وفرعية ومتحركة، لتغطية المناطق كافة، مع تأهيل كوادر فنية مدربة في التشغيل والصيانة.

كما أكد وزير الإسكان خلال زيارته مقر شركة "أكسيونا - Acciona" ومواقع عملها في إسبانيا، على حرص الدولة المصرية تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات إدارة ومعالجة المياه، تحلية مياه البحر، وإدارة الحمأة، بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة داخل مصر، بما يدعم خطط الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع كفاءة البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي.

وشمل برنامج زيارة للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان ومرافقوه لإسبانيا، جولة تفقدية لعدد من مواقع محطات معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة مدريد، التي تتولى شركة "أكسيونا" تشغيلها، حيث بدأ الزيارة بتفقد محطة معالجة "كونكا ميديا – ألتـا - Cuenca Media-Alta del Arroyo Culebro"، حيث تتولى شركة "أكسيونا - Acciona" مسئولية تشغيل وصيانة المحطة، والتي تم إنشاؤها في نهاية عام 2000 لمعالجة مياه الصرف الناتجة عن عدد من البلديات ضمن منطقة مدريد الحضرية، وتخدم ما يقرب من 2.5 مليون نسمة، وتختص المحطة بمعالجة مياه الصرف لبلديات ليجانيس وفونلابرادا وهيومانيس وبارلا.

إعادة استخدام المياه المعالجة في ري الحدائق

وحرص المهندس شريف الشربيني، التعرف على نظام العمل بالمحطة، حيث تضم نظامًا متقدمًا للمعالجة الثلاثية يُعد من الأحدث على مستوى أوروبا، ويعتمد على تقنيات الترشيح الفائق والتناضح العكسي لإنتاج نحو 130 ألف م³/يوم من المياه عالية الجودة، كما تضم المحطة منشأة لاسترجاع مياه الصرف، تتيح إعادة استخدام المياه المعالجة في ري الحدائق والمتنزهات بأكثر من 6 بلديات.

ثم انتقل المهندس شريف الشربيني، والوفد المرافق، لتفقد موقع محطة معالجة الحمأة في بلدية لويتشيس " Planta de Secado Termico de Loeches "، والتي تُعد نموذجًا متقدمًا في معالجة الحمأة الناتجة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي في إقليم مدريد.

صالحة لإعادة الاستخدام كسماد زراعي

واطَّلع، وزير الإسكان، ومرافقوه، على منظومة العمل بالمحطة، حيث تعمل المحطة على تعقيم الحمأة ورفع نسبة جفافها إلى نحو 95% من خلال تقنيات التجفيف الحراري، بما يجعلها صالحة لإعادة الاستخدام كسماد زراعي، بينما تسهم مرحلة المعالجة في تحويل الحمأة إلى منتج ثابت يُستخدم في أعمال الزراعة للمسطحات الخضراء، وتعتمد المحطة في تشغيلها على منظومة متكاملة تبدأ باستقبال الحمأة من مختلف محطات المعالجة بالإقليم، ثم تعرضها لعمليات التجفيف باستخدام حرارة مُولدة جزئيًا من محركات التوليد المشترك التي تحرق الغاز الطبيعي المستخلص من الحمأة نفسها، بما يعزز كفاءة التشغيل ويخفض الفاقد.

وإلى جانب ذلك، تُمثل المحطة نموذجًا للاقتصاد الدائري في قطاع البنية التحتية من خلال توليد طاقة كهربائية عالية الكفاءة ناتجة عن عملية التجفيف الحراري، حيث يُستخدم جزء من هذه الطاقة في تشغيل المرافق الداخلية، بينما يُضخ الفائض إلى شبكة الكهرباء العامة، مما يعزز الجدوى البيئية والاقتصادية للمنشأة ويُسهم في دعم ممارسات الاستدامة وإعادة التدوير على مستوى الإقليم.

جدير بالذكر أن شركة "أكسيونا - Acciona" تُعد من أبرز المجموعات العالمية في تطوير وإدارة مشروعات البنية التحتية المستدامة، وخاصة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، وتمتلك خبرة كبيرة في مجال حلول المياه، تغطي مراحل التصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة، إضافة إلى ريادتها العالمية في مجال تحلية مياه عبر محطات منفذة حول العالم، مما يجعلها ضمن أكبر الشركات العاملة في هذا القطاع.

وتتواجد شركة "أكسيونا - Acciona" في أكثر من 40 دولة، من بينها دول عربية وأفريقية، وتمتلك في مصر محفظة متنامية من المشروعات بالتعاون مع الجهاز التنفيذي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، من أبرزها: الإدارة والتشغيل والصيانة بالتحالف مع شركة الاسكان والتعمير للمرافق (DHCU)، محطة الجبل الأصفر بطاقة ٢.٥ مليون م³/يوم، وتصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة ٥.٦ مليون م³/يوم، والتي تُعد الأكبر عالميًا وفقًا لموسوعة جينيس العالمية.

