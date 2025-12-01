نصر علام يكشف سر فتح مفيض توشكى.. ويؤكد: إثيوبيا تستفز مصر وسد النهضة وسيلة للضغط

18 حجم الخط

سد النهضة، كشف وزير الري الأسبق، الدكتور محمد نصر علام، عن الغرض الأساسي لقيام إثيوبيا بإنشاء سد النهضة، ورفض حكومة آبي أحمد عقد اتفاق قانوني مع مصر بخصوص ملء وتشغيل السد، الذي أقامته على النيل الأزرق، المصدر الأساسي لمياه النيل في مصر.

غرض إثيوبيا من إقامة سد النهضة

وأكد الدكتور محمد نصر علام أن غرض إثيوبيا من إقامة سد النهضة هو "استفزاز مصر"، واختلاق معارك للضغط عليها للقبول بتهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الضغوط والمؤامرات مستمرة، ولكن مصر صامدة.

سر تشييد إثيوبيا لسد النهضة، فيتو



كما كشف نصر علام عن سر فتح مفيض توشكى، مؤكدًا أن فتح المفيض لا يعني امتلاء السد العالى، وقد يكون مخزون الطوارئ فى السد غير ممتلىء.

وقال الدكتور محمد نصر علام عن سر تشييد إثيوبيا لسد النهضة: "لماذا ترفض أثيوبيا عقد اتفاق قانوني مع مصر بخصوص ملء وتشغيل سدها على النيل الأزرق!؟... طيب ليه وضعت أثيوبيا حجر أساس السد أثناء أحداث يناير ٢٠١١!؟ ولماذا لم توقع أثيوبيا هذا الاتفاق خلال ١٥ عاما من التفاوض!؟ الهدف واضح"

وعن الهدف من إقامة إثيوبيا لسد النهضة، قال الدكتور محمد نصر علام: "الهدف من السد الأثيوبي واضح وهو استفزاز مصر، واختلاق معارك للضغط عليها للقبول بتهجير الفلسطينيين، وهذا (من رأيي) لن يحدث، والضغوط والمؤامرات مستمرة وستستمر، ولكن مصر صامدة بإذن الله"

أضرار سد النهضة وفتح مفيض توشكى

وعن أضرار سد النهضة قال الدكتور نصر علام: "ومن توابع السد، تشغيله العشوائي وأضراره بالسودان الشقيق. والغريب أن معظم الحديث حول مصر وامتلاء السد العالى وتشغيل مفيض توشكى لحماية السد!! وهذا الكلام لم تصرح به مصر وليس علميا بالضرورة!؟"

سر فتح مفيض توشكى، فيتو

وأوضح نصر علام أن "مخزون السد العالى ١٦٠ مليار متر مكعب، وهذا صحيح ولكن جزأ منه مخصص فقط للرسوبيات (٣٠ مليار) ولا يتم استخدام مياهه، لأن فتحات السد تقع فوقها، وجزأ يستخدم لإمدادات المياه (المخزون الحى ٩٠ مليار)، وجزأ لا يملأ إلا في الطوارئ فقط (٤٠ مليار)!"

وأشار الدكتور نصر علام إلى أن الهدف من الحديث عن سر إقامة إثيوبيا لسد النهضة هو التوضيح بأن "فتح مفيض توشكى لا يعنى بالضرورة إمتلاء السد العالى، وقد يكون مخزون الطوارئ فى السد غير ممتلىء، مؤكدًا أن "مفيض توشكى ومخزون الطوارئ أدوات لإدارة مياه البلاد، والمخزون القومى للمياه فى رأيي، ليس مادة للإعلان!!"

