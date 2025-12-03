القسام تعلن موعد تسليم جثة أحد أسرى جيش الاحتلال تم العثورعليها شمال قطاع غزة

18 حجم الخط

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها ستقوم اليوم الأربعاء الساعة الخامسة بتسليم جثة أحد أسرى جيش الاحتلال تم العثورعليها شمال قطاع غزة.

موقف إسرائيل من الرفات المستلم

وكان مكتب رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال، اليوم الأربعاء: إن الطب الشرعي خلص إلى أن الرفات الذي سلمته حماس أمس ليس لأي من آخر رهينتين متبقيتين في غزة.

شروط اتفاق وقف إطلاق النار

وقالت إسرائيل: إن ما تم العثور عليه من بقايا رفات والتي عادت من غزة ليست بقايا أي من الرهينتين المتبقيتين في القطاع.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد قالت: إن حركة حماس سلمت أمس الثلاثاء رفات أحد آخر رهينتين لا يزالان في غزة، وذلك بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه في أكتوبر.

إجراء فحوص الطب الشرعي

وذكر مكتب رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أن قوات إسرائيلية في غزة تسلمت ما وصفها "عينات" ستنقل لإسرائيل لإجراء فحوص الطب الشرعي عليها.

ويتعلق الأمر بجثتي رهينتين متبقيتين في غزة، للإسرائيلي ران جفيلي والتايلاندي سودثيساك رينثالاك، وكلاهما خطف خلال هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

