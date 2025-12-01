الإثنين 01 ديسمبر 2025
حماس: شاحنات الإغاثة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية لغزة

حماس: الاحتلال يسمح
حماس: الاحتلال يسمح بدخول شاحنات مخصصة للقطاع التجاري، فيتو
أكدت حركة حماس أن عدد الشاحنات التي يسمح الاحتلال الإسرائيلي بدخولها إلى قطاع غزة لا يلبي الحدّ الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، مشيرة إلى أن حجم المساعدات الإنسانية الحالية لا يتناسب مع حجم الكارثة التي يعيشها السكان في ظل الدمار الواسع ونقص الخدمات.

حماس: شاحنات غير ضرورية تدخل قطاع غزة والمطلوب إغاثة عاجلة

وقالت حركة حماس إن الاحتلال الإسرائيلي يسمح بدخول شاحنات مخصّصة للقطاع التجاري، بينما يمنع أو يقيّد دخول المواد الإغاثية الأساسية التي يحتاجها مئات آلاف النازحين، وهو ما اعتبرته محاولة للالتفاف على الأزمة دون تقديم حلول حقيقية لمأساة المدنيين.

حماس ودعوة عاجلة للوسطاء قبل المنخفضات الجوية

ودعت حماس الوسطاء الإقليميين والدوليين إلى التحرّك الفوري لضمان إدخال البيوت المتنقلة ومستلزمات الإيواء الأساسية، محذّرة من كارثة إنسانية وشيكة مع اقتراب المنخفضات الجوية وتدهور الأحوال المناخية، خصوصًا مع بقاء آلاف العائلات بلا مأوى مناسب.

 

في وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه أنه قتل 40 مقاوما فلسطينيا في أنفاق رفح جنوبي قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي: "قتلنا أكثر من 40 مقاوما في أنفاق رفح خلال الأيام الأخيرة".

وكانت مصادر مطلعة على المفاوضات المتعلقة بمصير مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العالقين في أنفاق رفح، قالت الخميس الماضي إن المباحثات متواصلة في سبيل التوصل إلى حل لهذه الأزمة.

وتقدر إسرائيل عدد مقاتلي حماس العالقين في منطقة تحتلها في رفح بنحو 200، بيد أن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن على مقاتلي حماس العالقين أن يختاروا بين "الاستسلام" أو الموت داخل أنفاق رفح.

