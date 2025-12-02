الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
قيادي في حماس لرويترز: سنسلم إحدى الجثتين المتبقيتين لإسرائيل

حماس
حماس
 قال قيادي بارز في حركة حماس لوكالة "رويترز" اليوم: إن الحركة ستسلم إحدى الجثتين المتبقيتين لإسرائيل. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الإنسانية بعد تبادل الأسرى الأخير بين الطرفين، وسط توتر مستمر في قطاع غزة.

استمرار التوتر بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي

 وعلى الرغم من هذه الخطوة، تستمر حالة التوتر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، حيث يراقب المجتمع الدولي الوضع عن كثب، مع دعوات متكررة لضبط النفس والالتزام بالاتفاقيات الإنسانية.

سر تأجيل تسليم جثمان عثرت عليه حماس بشمال غزة

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، أن عملية تسليم جثمان المحتجز الذي عثرت عليه حركة حماس في شمال قطاع غزة لن تتم، رغم الترتيبات الأولية التي كانت تشير إلى احتمال تسليم الجثمان خلال ساعات.

رغبة حماس في تأجيل عملية تسليم جثمان الأسير الإسرائيلي وفقا للرؤية الإسرائيلية

وأوضحت الإذاعة أن التقديرات تشير إلى أن حركة حماس ترغب في تأجيل عملية تسليم جثمان المحتجز الإسرائيلي إلى يوم غد أو في موعد آخر لاحق، لم يتم تحديده بعد.

ظروف ميدانية وراء تأجيل عملية تسليم جثمان الأسير الإسرائيلي من قبل حماس

 ووفق مصادر في إسرائيل، كانت هناك اتصالات غير مباشرة عبر وسطاء بهدف إتمام عملية نقل الجثمان، وسط حالة من الترقب الإعلامي والعسكري. إلا أن التطورات الميدانية والظروف التفاوضية — وفق تقديرات إسرائيلية — قد دفعت حماس إلى إعادة جدولة العملية.

