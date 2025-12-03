موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

كأس العرب، يستضيف ستاد 974 مباراة العراق والبحرين اليوم الأربعاء ضمن الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

ويقع منتخب العراق في المجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب 2025 والتي تضم الجزائر والبحرين والسودان.

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب

تقام مباراة العراق ضد البحرين، اليوم الأربعاء في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت مصر، 5:30 مساء بتوقيت السعودية والعراق والبحرين.

القنوات الناقلة لمباراة العراق أمام البحرين في كأس العرب

ومن المقرر أن تنقل مباراة العراق والبحرين في كأس العرب اليوم عبر القنوات التالية

- قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات.

- قناة أبو ظبي الرياضية 1.

- قناة دبي الرياضية 1.

- قناة الكأس.

كأس العرب 2025

وكانت بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر حتي 18 من ديسمبر الجاري انطلقت الاثنين الماضي وفاز منتخب سوريا على تونس بهدف دون رد وانتصر بنفس النتيجة منتخب فلسطين على قطر.

وفي اليوم الثاني، تعادل منتخب مصر مع الكويت 1-1، وانتصر منتخب المغرب على جزر القمر 3-1 كما فازت السعودية على عمان 2-1.

مجموعات كأس العرب 2025

المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا، فلسطين.

المجموعة الثانية: المغرب، المملكة العربية السعودية، عُمان، جزر القمر.

المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، الكويت.

المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين، السودان.

يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تتضمن ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي.

وسيستضيف استاد لوسيل المباراة النهائية في 18 ديسمبر.

