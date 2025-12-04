القديسون حول العرش، الكنيسة تحتفل بتذكار الأربعة والعشرين قسيسًا الروحانيين

18 حجم الخط

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بتذكار الأربعة والعشرين قسيسًا الروحانيين، غير المتجسدين، الذين يجلسون حول العرش السماوي ويشفعون للبشر أمام الله.

قصة الأربعة والعشرين قسيسًا الروحانيين

ويُعد هؤلاء القسيسون أعلى منزلة بين جميع القديسين وطقوس الكهنة، حيث يقدمون صلوات المؤمنين كبخور في مجامر ذهبية، ويرفعونها إلى الله مكللة بالقداسة والبركة، لتكون وسيلة للشفاعات وطلب النعم والخيرات للإنسانية.

ويستند التذكار إلى ما جاء في سفر الرؤيا، حيث وصف يوحنا الإنجيلي رؤية أربعة وعشرين شيخًا متسربلين بثياب بيض، وعلى رؤوسهم أكاليل ذهبية، وكل واحد يحمل قيثارات وجامات مملوءة بخور صلوات المؤمنين، فيرفعونها إلى الجالس على العرش، معترفين بعظمة الله وقدرته على كل شيء، ويسجدون له بإجلال وخضوع، مؤكدين عدالة أعماله وعظمة حكمه.

كما تُصادف المناسبة تذكار استشهاد الأسقف نارسيس، ليشارك المؤمنون في الصلاة والذكر، طالبين شفاعته وصلواته، كي تكون وسيلة للخير والبركة في حياتهم. ويؤكد القائمون على الكنيسة أن هذا التذكار يرمز إلى التواصل الروحي بين السماء والأرض، ويعكس مكانة الكهنة الروحانيين في شؤون الكنيسة، ودورهم في رفع صلوات المؤمنين إلى الله.

ويشارك الأقباط في هذه الاحتفالات بالصلاة والتأمل، طالبين المجد لله دائمًا وأبدًا، مع تأكيد أن شفاعات هؤلاء القديسين تظل حاضرة لدعم المؤمنين في حياتهم اليومية، وتقديم العون الروحي لكل من يلجأ إليهم بخشوع وإيمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.