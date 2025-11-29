البابا تواضروس: الأرثوذكسية والكاثوليكية تربطهما علاقة روحية وإنسانية

18 حجم الخط

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في مقر إقامته بالنمسا، غبطة الكاردينال كريستوف شونبورن، رئيس أساقفة ڤيينا للكنيسة الكاثوليكية، وذلك في إطار زيارة قداسته الحالية لإيبارشية النمسا.

وعبر البابا تواضروس الثاني في كلمته أثناء اللقاء عن سعادته بلقاء الكاردينال، مؤكدًا على عمق العلاقات الروحية والإنسانية التي تجمع بين الكنيستين، كما وجّه دعوة رسمية للكاردينال لتكرار زيارة مصر التي سبق له زيارتها عام ٢٠١٦.

من جانبه عبّر الكاردينال شونبورن عن شكره العميق للبابا تواضروس على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بروح المحبة التي لمسها، متذكرا زيارته السابقة لمصر منذ حوالي عشر سنوات.

حضر اللقاء، إلى جانب الأنبا جابرييل أسقف النمسا، صاحبا النيافة الأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، والأنبا ديسقورس أسقف جنوبي ألمانيا ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، والراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا، وعدد من الآباء الرهبان والراهبات والأراخنة.

قدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة لأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة بدء الصوم الميلادي، كما أعرب عن سعادته بزيارة النمسا، لافتًا إلى أنه جاء أيضًا للمتابعة الصحية الروتينية.

وألقى الأنبا جابرييل أسقف النمسا كلمة ترحيب ومحبة للبابا تواضروس الثاني وسرد العديد من الذكريات الخاصة بعلاقة قداسته بالنمسا منذ أن كان أسقفًا، لافتًا حرصه على تلبية الدعوة للخدمة في كنائس النمسا دون تردد.

