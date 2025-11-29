البابا تواضروس يرسم كهنة جددا للخدمة في النمسا

18 حجم الخط

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات رسامة كهنة جدد في كاتدرائية عذراء الزيتون بالنمسا.

البابا تواضروس يشرح تقسيمة صوم الميلاد

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة لأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة بدء الصوم الميلادي، كما أعرب عن سعادته بزيارة النمسا، لافتًا إلى أنه جاء أيضًا للمتابعة الصحية الروتينية.

الخدمة تعطي فرح وتعزية وتجعل الإنسان

وألقى نيافة الأنبا جابرييل أسقف النمسا كلمة ترحيب ومحبة لقداسة البابا تواضروس الثاني وسرد العديد من الذكريات الخاصة بعلاقة قداسته بالنمسا منذ أن كان أسقفًا، لافتًا حرصه على تلبية الدعوة للخدمة في كنائس النمسا دون تردد.

كما ألقى القس شنودة أنيس كاهن الكنيسة كلمة ترحيب بقداسة البابا تواضروس الثاني.

وأعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، عن سعادته بأن يلتقي أبناءه في النمسا، ولفت إلى أنه يزور النمسا منذ عام ٢٠٠٣ بشكل مستمر وأنها زيارات تتميز بأنها زيارات هدفها الخدمة، كما كانت زيارة أسيوط زيارة خدمة من الصباح إلى المساء.

وأضاف: "الخدمة تعطي فرح وتعزية وتجعل الإنسان يشعر بالسعادة فهو يخدم المسيح في الأشخاص الذين يراهم ويزورهم ويتحدث معهم ويصلي معهم ويعلمهم."

واستكمل البابا تواضروس: "أجمل ما في الحياة أن ندرك ان الله هو ضابط هذه الحياة فهو يرتب كل صغيرة وكبيرة فيها، المواعيد والأشخاص والأحداث، كذلك الرضا يعطي سعادة للإنسان لأن الله يعمل معه عملًا جميلًا والرضا يتطلب طول الأناة لأن أعمال الله لها خطة وترتيب."

وأضاف: "الله ضابط كل شيء حولنا ما قبل وما بعد وفي نفس الوقت الإنسان عليه أن يرضى تمامًا فالرضا هو شعور ينشأ داخل الإنسان ويجعله يدرك أن النقطة التي هو فيها هي أفضل ما يكون.

