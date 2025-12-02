رئيس هيئة التصنيع وسفير فرنسا بالقاهرة يشهدان توقيع عقد جديد لتعزيز الشراكة مع "داسو"

18 حجم الخط

شهد اللواء أ.ح. مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وإيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة توقيع عقد جديد لتعزيز مجالات الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة داسو الفرنسية في مجال الصناعات الدفاعية وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني لمشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025.

في هذا الإطار، أعرب اللواء أ. ح. مهندس مختار عبد اللطيف عن تقديره لتعزيز مجالات التعاون والتكامل الصناعي مع شركة داسو الفرنسية العالمية، مؤكدا علي اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات وزيادة نسب التصنيع المحلي بالاستفادة من قدراتها التصنيعية المتطورة، وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف أن هذه الخطوة تعد تعزيزا لمكانة مصر كوجهة صناعية رائدة في مجال التصنيع المتطور.

الثورة الصناعية الرابعة

وأشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تعد – حاليا - إحدى سلاسل الإمداد لشركة داسو الفرنسية، من خلال تصنيع قطع الغيار وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، لافتا أن مجالات التعاون تتم التعاون بقوة في مجالات تصنيع بعض مكونات منتجات داسو وفقا لمعايير الجودة العالمية من خلال مصنع المحركات أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع والذي يرأس مجلس إدارته اللواء مهندس جمال رمضان.



وأضاف أننا نتطلع أن تكون مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع محورا صناعيا متطورا لتعزيز أوجه التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع شركة داسو الفرنسية؛ لتلبية كافة الاحتياجات المحلية والتصدير للدول الشقيقة والصديقة.



من جانبه، أشاد "إيريك شوفالييه" سفير فرنسا بالقاهرة، بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات الإستراتيجية، مؤكدا ترحيب جمهورية فرنسا ودعمها لكل ما يدعم سبل التعاون بين البلدين وفتح آفاق الاستثمار وتبادل الخبرات والتكامل بين الجانبين؛ بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، مشيرا إلى بحث الاستفادة من الإمكانيات الاستثمارية الكبيرة في الهيئة العربية للتصنيع، لتكون محورا صناعيا لزيادة صادرات فرنسا إلى الدول العربية والأفريقية، وبما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري المستهدف بين البلدين خلال الفترة القادمة.



الإمكانيات التصنيعية المتطورة في الهيئة العربية للتصنيع

من جانبها، أشادت "آن ليز دالوت" المدير العام لشركة داسو الفرنسية في مصر، بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية، مؤكدة أهمية دعم سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق الاستثمار وتبادل الخبرات، مشيرة إلى أهمية الإستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتطورة في الهيئة العربية للتصنيع، لتكون محورا صناعيا لزيادة صادرات شركة "داسو" إلى الدول العربية والأفريقية.

وأضافت أن شركة داسو الفرنسية لديها اشتراطات صارمة للجودة والتشغيل والإنتاج، وهذا ما يتحقق واقعيا في مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع.

وفي سياق متصل، قام وفد شركة داسو الفرنسية بتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع معربين عن إعجابهم بمدى تقدم وتطور المنتجات بفكر يناسب آليات الثورة الصناعية الرابعة.

كما قام اللواء أ. ح. مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بتفقد جناح شركة داسو الفرنسية، مؤكدا أهمية تعزيز مجالات التعاون والشراكة لتوطين أحدث تكنولوجيات الصناعات الدفاعية.

