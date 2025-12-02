رئيس الهيئة العربية للتصنيع: نشارك فى معرض "إيدكس 2025" بـ 74 منتجا (فيديو)

18 حجم الخط

رحب اللواء ا. ح. مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، بالوفود المشاركة فى معرض إيدكس فى نسخته الحالية، موجها الدعوة لزيارة مصانع الهيئة للتعرف على الإمكانيات والقدرات التصنيعية للهيئة. جاء فيها: "السادة الحضور الكرام؛ يسعدنى ويشرفنى أن أرحب بالوفود المشاركة فى معرض إيدكس الدولى للصناعات الدفاعية 2025 فى نسخته الرابعة، والذي يقام في القاهرة برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة".



وأضاف فى كلمته: “هذا الحدث العالمي الذي يشهد تجمعا وزخاما كبيرا من كبريات الشركات والمؤسسات العالمية، ومن المؤكد أن إقامة هذا الحدث العالمي فى نسخته الرابعة فى القاهرة يعكس قوة مصر وتقدمها فى مجال الصناعات الدفاعية؛ مما يساهم فى إقامة شراكات مع مختلف الجهات المشاركة فى المعرض”.

مشاركة الهئية العربية فى إيدكس 2025

واستكمل: إن الهيئة العربية للتصنيع والتى أتشرف برئاستها تحرص على المشاركة فى معرض إيدكس منذ انطلاقه عام 2018؛ بهدف تعزيز مجالات التعاون وتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا فى مجال الصناعات الدفاعية، إلى جانب الاطلاع على أحدث ما توصلت اليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيا حديثة فى كافة مجالات أنظمة التسليح والدفاع، ومن المخطط أن تشترك الهيئة العربية للتصنيع فى هذه النسخة بإجمالى 74 منتجا منها 34 منتجا جديدا يعرض لأول مرة. وهى فى المجالات الآتية: الأنظمة غير المأهولة والقيادة والسيطرة وأنظمة مجابهة الطائرات المسيرة، والعربات المدرعة المطورة والقنابل الجوية الحرة والصواريخ الجوية الحرة، وذخائر المهندسين العسكريين والمقالدات العسكرية والمقذوفات وصورايخ المدفعية، بالإضافة الى العديد من قطع الغيار والمكونات التى يتم تصنعيها بمصانع الهئية العربية للتصنيع.

تأسيس الهيئة العربية للتصنيع

وتابع حديثه: يسعدنى أن أؤكد أن مشاركتنا فى هذا الحدث تتفق مع رؤية وأهداف الهيئة العربية للتصنيع، ذلك الصرح الصناعية الكبير الذي تأسس على أرض مصر فى عام 1975 نتيجة للتضامن العربى فى حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، لافتا إلى أن هذه الهيئة تأسست بمشاركة 3 دول شقيقة، هي: المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وقطر؛ لتكون درعا صناعيا عربيا قويا فى مجال الصناعات الدفاعية والمدنية على حد سواء.



وأضاف: الآن أصبحت الهيئة ظهيرا صناعيا لمصر، وتمتلك 14 مصنعا وشركة تعمل فى مجال الصناعات الدفاعية والمدنية، وترحب بالدخول فى شراكات حقيقية مع كافة الدول والشركات الكبرى، وترحب من خلال هذه الشراكات أن تكون مركزا استراتيجيا للتصنيع والانتاج للدول العربية والافريقية والدول الشقيقة والصديقة.



يطيب لى من الآن دعوة كبرى الشركات لزيارة مصانع الهيئة للتعرف على الإمكانيات والقدرات التصنيعية بشكل واقعى والدخول فى شراكات تنفيذية واستثمارات ملموسة، وأوجه الدعوة الصادقة إلى الدول العربية للانضمام إلى الهيئة العربية لاستعادة دورها التاريخى الذى تأسست لأجله ولتكون درعا قويا فى كافة الصناعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.