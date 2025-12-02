وزير الإنتاج الحربي: نشارك بقوة في " 2025 EDEX" ونعرض منتجات عسكرية جديدة

18 حجم الخط

التقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعدد من الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة، وذلك ضمن فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" في دورته الجديدة.

جرت هذه اللقاءات داخل جناح الإنتاج الحربي بالمعرض، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.، والمنعقد في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، يهدف إلى عرض أحدث الابتكارات والمنتجات في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالحضور، مؤكدًا حرصه على مد جسور التواصل مع كافة المؤسسات الصحفية الوطنية خاصةً في ضوء دورها التنويري الهام وما تمثله من قنوات اتصال مفتوحة بين الحكومة والمواطن.

ووجه إليهم بالشكر والتقدير على جهودهم الإعلامية المتميزة لتعزيز الوعي ونشر المعرفة ودورهم كحلقة وصل بين الوزارة والمواطنين لنقل ما تقوم به الوزارة من أنشطة في مختلف المجالات التصنيعية ودورها في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتعزيز مجال الصناعات العسكرية والمدنية.

توطين التكنولوجيات الحديثة للتصنيع

وأشار الوزير "محمد صلاح" إلى جهود وزارة الإنتاج الحربي بالفترة الماضية في إطار مهمتها الرئيسية لتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات والدبابات والمركبات المدرعة والأنظمة الإلكترونية المتطورة، والتي يتم الحرص على إنتاجها وفقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية.

وأكد أنه في وقت تعاظمت فيه التحديات العالمية أثبتت وزارة الإنتاج الحربي أنها حصن من حصون الوطن، من خلال تعميق نسبة التصنيع المحلي بمنتجاتها وتطوير خطوط الإنتاج وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بها.

وشدد أن وزارة الإنتاج الحربي عكفت بالفترة الأخيرة على الاستمرار في تنفيذ دورها الأساسي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر من خلال توطين التكنولوجيات الحديثة للتصنيع بشركاتها التابعة وتطوير المنتجات النمطية لها إلى جانب إنتاج منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة (داخلية/ خارجية) أو من خلال مراكز البحوث التابعة لها وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن حرصه على لقاء أهم المتخصصين والرواد في صناعة الأنظمة الدفاعية على مستوى العالم خلال أيام المعرض وفتح آفاق جديدة للشراكات التعاونية بين شركات الإنتاج الحربي ومختلف الشركات العالمية.

ولفت إلى أنه خلال فترة الإعداد للمعرض حرص على توجيه الدعوة لشركات ومؤسسات مختلف الدول للمشاركة في النسخة الرابعة من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية، وذلك خلال لقاءاته المختلفة مع ممثلي الجهات الخارجية من وزراء وسفراء وممثلي شركات عالمية متخصصة، بالإضافة إلى الترويج للمعرض خلال مشاركة وزارة الإنتاج الحربي في العديد من المعارض الدولية الخارجية المتخصصة في مجال التسليح التي أقيمت خلال الفترة الماضية.

راجمة الصواريخ الموجهة المجنزرة وسينا 806

وأشار الوزير إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك بقوة في "EDEX 2025" وتعرض لأول مرة عدد من المنتجات العسكرية الجديدة داخل جناحها بالمعرض والتي تساهم في امتلاك القدرة لحفظ السلام، وعلى رأس هذه المنتجات الجديدة راجمة الصواريخ الموجهة المجنزرة "ردع 300" وهي راجمة متعددة الأعيرة، تقوم بإطلاق الأعيرة المختلفة، وتهاجم أهداف على مسافات حتى مدى (300) كم، وتعمل في الطرق الممهدة وغير الممهدة وتسير بسرعة 40 كم/ساعة، مضيفًا أن مركبة الإصلاح والنجدة "سينا 806" تعد كذلك من أحدث منتجات شركات الإنتاج الحربي، وتم تصنيعها بأيادي مصرية بنسبة 100%، وتعمل "سينا 806" مع تشكيلات المركبات المدرعة "سينا 200"، حيث تقوم بعمليات الإصلاح والنجدة اللازمة للتأمين الفني للمركبات ذات الجنزير سينا 200، وهي مزودة بونش رفع حمولة حتى 2 طن وونش سحب لنجدة المركبات العاطلة بقدرة 15 طن ويمكن مضاعفتها حتى 30 طن، كما تم تزويد المركبة بالمعدات والعِدد اللازمة لعملية الإصلاح، وبها أماكن لحمل قطع الغيار اللازمة للإصلاح، وتتمتع بنفس مستوى حماية المركبة المدرعة، مضيفًا أنه تم لأول مرة تجهيز مركبة خفيفة (4×4) بالمدفع الثنائي 23 مم المضاد للطائرات بعد تطويره بتقليل الارتداد، واستخدامه مع الأهداف الأرضية والجوية، وتحميله على عربة خفيفة، وهو مدفع ذو معدل نيران عالي، بمعدل رمي 1600 طلقة/الدقيقة لمدى أكثر من 2 كيلو متر على الهدف الأرضي وأكثر من 2.5 كيلو متر على الهدف الجوي، ويمكن استخدامه في الإطلاق الزوجي والفردي، كاشفًا عن إنجاز صناعي آخر جديد في المجال العسكري وهو تطوير الصلب المدرع الذي يدخل في إنتاج الدبابات والمدرعات القتالية حيث نجحت وزارة الإنتاج الحربي في تصنيعه وتطويره حتى سُمك (30) مم بعدما كان حتى (15) مم، وعرض حتى (240) سم بعدما كان حتى (150) سم، مشيرًا إلى أنه جاري التطوير للوصول لسُمك وعرض أكبر، متابعًا أن جناح الوزارة في "EDEX 2025" يضم كذلك عرض لنموذج مصغر من منظومة الهاوتزر 155 مم 52 عيار (k9 A1 EGY) والتي تعد من أحدث منظومات المدفعية على مستوى العالم، وتعمل الوزارة حاليًا على الانتهاء من إقامة خط الإنتاج الجاري تجهيزه داخل أحد مصانع الإنتاج الحربي بماكينات تشغيل المنظومة، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم أول كتيبة لتشكيلات القوات المسلحة خلال النصف الأول من العام القادم 2026، مضيفًا أنه تم تصنيع الذخيرة 155 مم الخاصة بالمدفع K-9 داخل مصانع الإنتاج الحربي، وفي سياق متصل أشار الوزير "محمد صلاح" إلى أنه تم تطوير راجمة الصواريخ "رعد 200" بتعديل نظام التحكم في القاذف ليكون هيدروليكيا بدلا من نظام التحكم الكهربي والذي تم عرضه خلال النسخة الماضية من معرض "EDEX"، كما تم تدقيق نظام التنشين الخاص بالقاذف.



وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن إقامة مصر لمعرض "EDEX 2025" يبعث رسالة للعالم بمدى مستوى التقدم التكنولوجى للصناعات العسكرية الوطنية وبأن الدولة المصرية آمنة ومستقرة كما يعكس مستوى علاقات مصر المتوازنة مع كل دول العالم، معربًا عن تطلعه أن تمثل نسخة العام الحالي تعزيزًا للنجاح الذي حظيت به النسخ الثلاث السابقة.



وفي ختام اللقاء حرص الوزير "محمد صلاح" على الإجابة عن عدد من أسئلة السادة الصحفيين والتي تناولت العديد من ملفات عمل وزارة الإنتاج الحربي ورؤى التطوير والخطوات التنفيذية المزمع اتخاذها لدعم مجال التصنيع العسكري بمصر خلال الفترة المقبلة.

