الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
أخبار مصر

وزير الإنتاج الحربي يلتقي نائبي رئيسي "تاليس" الفرنسية و"بونجسان" الكورية الجنوبية

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، نائب رئيس مجموعة "تاليس" الفرنسية، بجناح الوزارة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2025”، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المعرض.

قوة العلاقات التعاونية التي تجمع بين "الإنتاج الحربي" و"تاليس"

حيث أكد الوزير محمد صلاح، خلال اللقاء على قوة العلاقات التعاونية التي تجمع بين "الإنتاج الحربي" و"تاليس"، لافتًا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجري بين الجانبين لمتابعة تطورات التعاون المشترك في مختلف مجالات التصنيع وتبادل الرؤى فيما يتعلق بنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا الفرنسية الحديثة بمختلف القطاعات التصنيعية داخل شركات الإنتاج الحربي، والتي تم ترجمتها لشراكات ثنائية منها التعاون بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) وشركة تاليس في مجال إنتاج أجهزة الاتصال وأنظمة الدفاع الجوي.


من جانبه، أشاد نائب رئيس مجموعة شركات تاليس الفرنسية بمعروضات وزارة الإنتاج الحربي في “EDEX 2025”، والتي تعكس قوة مصر وتقدمها في مجال الصناعات العسكرية، معربًا عن تطلعه لتعزيز أوجه التعاون مع شركات ووحدات الإنتاج الحربي التي تتميز بإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وبشرية متميزة تساهم في إقامة شراكات صناعية ناجحة، بالتكامل مع قدرات "تاليس" الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة المتخصصة في ثلاثة مجالات: (الدفاع والأمن، الملاحة الجوية والفضاء، الأمن السيبراني والهوية الرقمية).

 

حرص وزارة الإنتاج الحربي الدائم على تطوير المنتجات النمطية لشركاتها وإستحداث منتجات جديدة

وفي سياق متصل، بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "بونجسان" الكورية الجنوبية، عددا من موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، واستعرض الوزير أبرز المنتجات العسكرية من أسلحة وذخائر ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة، والتي تشارك فيها شركات الإنتاج الحربي في النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية، وعلى رأسها راجمة الصواريخ "ردع 300"، ومركبة الإصلاح والنجدة "سينا 806"، مؤكدًا حرص وزارة الإنتاج الحربي الدائم على تطوير المنتجات النمطية لشركاتها وإستحداث منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة أو من خلال مراكز البحوث التابعة لها وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة.

بدوره، أشار نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "بونجسان" الكورية الجنوبية، إلى أن الشركة تقوم بإنتاج مجموعة متنوعة من الذخائر الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بدءًا من ذخيرة عيار 5.56 مم، وصولًا إلى مقذوفات هاوتزر مقاس ثماني بوصات، وفيما يتعلق بالشق المدني تقوم الشركة بإنتاج الصفائح والشرائط والقضبان المصنعة من النحاس وشرائط الفولاذ المقاوم للصدأ، معربًا عن تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دور هام في فتح آفاق أكثر رحابة للتعاون بين "بونجسان" وشركات الإنتاج الحربي نظرًا لتوافر الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبحثية والخبرات البشرية المتميزة بالجهات التابعة للجانبين، وهو ما يمهد الطريق لتحقيق تعاون مشترك مثمر، داعيًا وزير الدولة للإنتاج الحربي لزيارة جناح بونجسان بـ”EDEX 2025” للاطلاع على نماذج من منتجات الشركة.

