الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

19 مقعدا نصيب الشعب الجمهوري في مجلس النواب حتى الآن

غرفة عمليات الشعب
غرفة عمليات الشعب الجمهوري لمتابعة سير انتخابات النواب، فيتو
18 حجم الخط

حسم حزب الشعب الجمهوري، 19 مقعدا في مجلس النواب المقبل، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، والمقاعد الفردية، بعد إعلان نتيجة انتخابات المرحلة الثانية.

نصيب حزب الشعب الجمهوري من مقاعد القائمة الوطنية 

وحصل الشعب الجمهوري في محافظات المرحلة الأولى، على 11 مقعدا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، ومقعدا فرديا في دائرة واي النطرون وأبو المطامير بمحافظة البحيرة.

حصيلة مقاعد حزب الشعب الجمهوري بمحافظات المرحلة الثانية 


كما كشفت نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الثانية عن حصول حزب الشعب الجمهوري إلى 5 مقاعد ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، ومقعدين للفردي. 

وينتظر حزب الشعب الجمهوري، كذلك نتائج انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى في الدوائر الملغاة وعددها 49 دائرة بمحافظات المرحلة الأولى، وكذلك جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الثانية. 
 

وتواصل غرفة العمليات المركزية لحزب الشعب الجمهوري متابعة سير عملية التصويت للمصريين في الداخل ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والخاصة بـ19 دائرة انتخابية، وذلك عبر منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة لضمان انضباط العملية الانتخابية وتدفّق المعلومات من مقار الاقتراع إلى الغرفة المركزية بشكل دقيق وسريع.

متابعة حزب الشعب الجمهوري انتخابات الدوائر الملغاة 

ويشرف على غرفة العمليات المركزية اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب، ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، وأحمد الألفي الأمين المساعد لشؤون التنظيم والعضوية– أمين التنظيم المركزي للحزب، اللذان يتابعان بدقة التقارير الواردة من غرف العمليات الفرعية بالمحافظات بشأن مؤشرات الإقبال، وسير العملية الانتخابية داخل اللجان، وأي مستجدات قد تطرأ خلال ساعات التصويت.

العملية الانتخابية تمثل أهمية كبيرة وتتطلب جاهزية

وخلال اجتماع غرفة العمليات المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، أن حزب الشعب الجمهوري يتعامل مع العملية الانتخابية باعتبارها مسؤولية وطنية كبرى تتطلب جاهزية عالية واستعدادًا تنظيميًا شاملًا.

غرفة العمليات لا تعمل بمعزل عن الواقع الميداني

ولفت الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن غرفة العمليات لا تعمل بمعزل عن الواقع الميداني، بل ترتكز على شبكة اتصال واسعة تُمكّن أعضاء الغرفة من تكوين صورة استراتيجية واضحة عن اليوم الانتخابي، بما يساعد في اتخاذ قرارات دقيقة تعزّز من انتظام العملية الانتخابية وتضمن تيسيرها للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشعب الجمهوري النواب مجلس النواب حزب الشعب الجمهوري القائمه الوطنية المرحلة الثانية

مواد متعلقة

غرفة عمليات الشعب الجمهوري تتابع التصويت في الدوائر الملغاة بمحافظات المرحلة الأولى

بالأسماء، الفائزون في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية عن الشعب الجمهوري

غرفة عمليات الشعب الجمهوري تتابع تصويت المصريين بالخارج في الدوائر الملغاة

غرفة عمليات الشعب الجمهوري تواصل متابعة التصويت بانتخابات النواب

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الائتلاف المصري: انتظام التصويت وتفاوت الإقبال في اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات النواب

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الوهاب بن فرفور" فقيه سوري ومفتي الشام ولغز حول ضياع تراثه

موعد مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

بعد غرق اللاعب يوسف محمد، تفريغ كاميرات المراقبة بحمام السباحة

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني يسجل 123.59 جنيها للبيع في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الوهاب بن فرفور" فقيه سوري ومفتي الشام ولغز حول ضياع تراثه

قصة مسجد الحديبية بمكة المكرمة، فضله وأسماؤه وسبب التسمية

ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ تعرف على رأي الفقهاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads