19 مقعدا نصيب الشعب الجمهوري في مجلس النواب حتى الآن

حسم حزب الشعب الجمهوري، 19 مقعدا في مجلس النواب المقبل، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، والمقاعد الفردية، بعد إعلان نتيجة انتخابات المرحلة الثانية.

نصيب حزب الشعب الجمهوري من مقاعد القائمة الوطنية

وحصل الشعب الجمهوري في محافظات المرحلة الأولى، على 11 مقعدا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، ومقعدا فرديا في دائرة واي النطرون وأبو المطامير بمحافظة البحيرة.

حصيلة مقاعد حزب الشعب الجمهوري بمحافظات المرحلة الثانية



كما كشفت نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الثانية عن حصول حزب الشعب الجمهوري إلى 5 مقاعد ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، ومقعدين للفردي.

وينتظر حزب الشعب الجمهوري، كذلك نتائج انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى في الدوائر الملغاة وعددها 49 دائرة بمحافظات المرحلة الأولى، وكذلك جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الثانية.



وتواصل غرفة العمليات المركزية لحزب الشعب الجمهوري متابعة سير عملية التصويت للمصريين في الداخل ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والخاصة بـ19 دائرة انتخابية، وذلك عبر منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة لضمان انضباط العملية الانتخابية وتدفّق المعلومات من مقار الاقتراع إلى الغرفة المركزية بشكل دقيق وسريع.

متابعة حزب الشعب الجمهوري انتخابات الدوائر الملغاة

ويشرف على غرفة العمليات المركزية اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب، ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، وأحمد الألفي الأمين المساعد لشؤون التنظيم والعضوية– أمين التنظيم المركزي للحزب، اللذان يتابعان بدقة التقارير الواردة من غرف العمليات الفرعية بالمحافظات بشأن مؤشرات الإقبال، وسير العملية الانتخابية داخل اللجان، وأي مستجدات قد تطرأ خلال ساعات التصويت.

العملية الانتخابية تمثل أهمية كبيرة وتتطلب جاهزية

وخلال اجتماع غرفة العمليات المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، أن حزب الشعب الجمهوري يتعامل مع العملية الانتخابية باعتبارها مسؤولية وطنية كبرى تتطلب جاهزية عالية واستعدادًا تنظيميًا شاملًا.

غرفة العمليات لا تعمل بمعزل عن الواقع الميداني

ولفت الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن غرفة العمليات لا تعمل بمعزل عن الواقع الميداني، بل ترتكز على شبكة اتصال واسعة تُمكّن أعضاء الغرفة من تكوين صورة استراتيجية واضحة عن اليوم الانتخابي، بما يساعد في اتخاذ قرارات دقيقة تعزّز من انتظام العملية الانتخابية وتضمن تيسيرها للمواطنين.

