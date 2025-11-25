الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
سياسة

غرفة عمليات الشعب الجمهوري تواصل متابعة التصويت بانتخابات النواب

غرفة عمليات الشعب
غرفة عمليات الشعب الجمهوري لمتابعة انتخابات النواب، فيتو
يواصل حزب الشعب الجمهوري، من خلال غرفة العمليات المركزية، متابعة سير عملية تصويت المصريين بالداخل في الجولة الأولى بمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، منذ فتح لجان الاقتراع أبوابها في تمام التاسعة من صباح اليوم.

متابعة انتخابات مجلس النواب 2025

وأكد الحزب أن غرفة العمليات تعمل بكامل طاقتها منذ بدء التصويت، مع تواصل مباشر ومستمر مع أمانات الحزب في المحافظات المشمولة بالمرحلة الثانية، لرصد معدلات الإقبال وتلقي الملاحظات المتعلقة بسير العملية الانتخابية على مدار الساعة.

 

وأشارت غرفة عمليات حزب الشعب الجمهوري إلى استمرار تلقي تقارير دورية ولحظية من مختلف المحافظات، في إطار متابعة دقيقة لكافة المستجدات على الأرض، بما يضمن انتظام العملية الانتخابية داخل اللجان وخارجها، والتعامل الفوري مع أية تطورات.

أهمية المشاركة الشعبية في انتخابات مجلس النواب

وشدد حزب الشعب الجمهوري، على أهمية المشاركة الواسعة للمواطنين في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن الإقبال على صناديق الاقتراع يعكس دعم الشعب للمسار الوطني وجهود الدولة في تعزيز المشاركة السياسية.

وأكدت غرفة عمليات الحزب المركزية أنها ستواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية حتى إغلاق اللجان وانتهاء عملية التصويت بالكامل اليوم.

 

