سياسة

حزب حماة الوطن يحصد 69 مقعدا بمجلس النواب 2025 حتى الآن

كشفت نتائج انتخابات مجلس النواب 2025، المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات والمتعلقة بنتائج الجولة الأولى من مرحلتى الانتخابات، عن حصول حزب حماة الوطن علي نحو 69 مقعدا عبر القائمة الوطنية بقطاعاتها الأربعة بالإضافة إلى مقاعد الفردى ومن بينهم 6 مقاعد حصل عليها في الجولة الأولى من المرحلة الثانية.

الهيئة الوطنية للانتخابات 

وكانت نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات عبر مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، كشفت عن فوز 40 مرشحا بـ40 مقعدا من الجولة الأولى.

وجاءت حصة كل حزب من تلك المقاعد التي فاز بها المرشحون، كالتالي:
حزب مستقبل وطن 22 مقعدا
حزب حماة الوطن 6 مقاعد
حزب الجبهة الوطنية 4 مقاعد 
حزب الشعب الجمهورى 2 مقعد 
حزب العدل  مقعد واحد 
حزب المحافظين  مقعد واحد

وذلك بالإضافة إلى عدد 4 مقاعد حصل عليها المرشحون المستقلون.


كما كشفت النتيجة عن إجراء الإعادة فى 55 دائرة، بين 202 مرشح علي 101 مقعد.

وجاء التصنيف السياسي للمرشحين في جولة الإعادة كالتالي:

حزب مستقبل وطن 37 مرشحا 
حزب حماة الوطن 19 مرشحا 
حزب الجبهة الوطنية 15 مرشحا 
حزب العدل 3 مرشحين 
حزب النور 3 مرشحين 
حزب الوفد 2 مرشح 
حزب الإصلاح والتنمية 2 مرشح
حزب التجمع مرشح واحد 
حزب مصر الحديثة مرشح واحد 
حزب إرادة جيل مرشح واحد 
حزب المؤتمر مرشح واحد

بالإضافة إلي 117 مرشحا مستقلا يخوض الإعادة.

المرحلة الثانية من انتخابات

وذلك يعنى أن أغلب المرشحين في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يسيطر عليها المرشحون المستقلون بشكل كبير حيث تتعدى نسبتهم 50 في المائة من إجمالي المرشحين في الإعادة.

الهيئة الوطنية الهيئة الوطنية للانتخابات الجولة الاولي الشعب الجمهوري المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب 2025

