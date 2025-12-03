الأربعاء 03 ديسمبر 2025
إحالة عصابة سرقة السيارات النصف نقل للمحاكمة

أحالت نيابة الجيزة 3 أشخاص لممارستهم نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات نصف النقل بدوائر قسمي شرطة أطفيح والصف، للمحاكمة الجنائية. 

وخلال التحقيقات اعترف المتهمين بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة سيارات نصف النقل باستخدام أسلوب "المغافلة"، كما أقروا بارتكابهم 5 وقائع سرقة أخرى بنفس الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط السيارات نصف النقل المستولى عليها. 

عصابة سرقة السيارات نصف النقل

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا في مديرية أمن الجيزة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف، بتعرض سيارته نصف النقل للسرقة أثناء توقفها أسفل مسكنه.

وبالفحص والتحريات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص مسجلين خطر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بإحالة القضية للمحاكمة. 

