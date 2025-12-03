محافظ الدقهلية يعزي أسر ضحايا حريق "سوق الخواجات" ويتفقد المصابين في المستشفى (صور)

18 حجم الخط

بعث اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا في الحريق الذي نشب بمبنى محل تجاري بمنطقة سوق الخواجات بشارع بورسعيد في المنصورة، وأسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين، مؤكدًا على توفير جميع سبل الرعاية الاجتماعية والدعم المعنوي والمادي لهم.

محافظ الدقهلية يعزي أسر ضحايا حريق "سوق الخواجات" ويتفقد المصابين بالمستشفى

ووجَّه المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات تصاريح الدفن للمتوفين، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم وأهلهم الصبر والسلوان.

صرف المساعدات المالية المقررة لأسر الضحايا والمصابين

وكلف وكيل وزارة التضامن بسرعة صرف المساعدات المالية المقررة لأسر الضحايا والمصابين، وتوفير جميع أوجه الرعاية والعناية اللازمة لأهل الضحايا وأسرهم والتعاون في توفير جميع سبل الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعة حالتهم حتى مثولهم للشفاء.

الدولة لا تدخر جهدًا في رعاية المصابين في مثل هذه الحوادث

وقد توجه محافظ الدقهلية إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة للاطمئنان على المصابين، وكان في استقباله الدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتور أمير فكري مدير عام المستشفى، وأكد المحافظ دعمه الكامل للمصابين وأسرهم، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، وشدد على أن الدولة لا تدخر جهدًا في رعاية المصابين في مثل هذه الحوادث، انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية.

والتقى المحافظ بأهالي المصابين، واستمع إلى مطالبهم، حيث عبّر الأهالي عن تقديرهم للجهود المبذولة، وتقديرهم المحافظ على حضوره الشخصي واهتمامه.

كما اطمأن المحافظ داخل المستشفى على الرعاية الطبية المقدمة للمصابين، والتقى فرق الأطباء والتمريض، قائلًا: "أشد على أيديكم وأقدّر جهودكم الجبارة، وكلنا هنا لخدمة المصابين وطمأنة أهلهم"، مؤكدًا توفير كافة الخدمات الطبية المجانية حتى شفائهم التام.

وأضاف المحافظ في حديثه للأطقم الطبية: "أتوجه إليكم بتحية إجلال وتقدير لما بذلتموه من جهود مخلصة وعمل دؤوب في رعاية المصابين والتعامل السريع مع حالاتهم"، مؤكدًا دعمه الكامل لهم، داعيًا بالشفاء العاجل للجميع.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ الدقهلية كان قد انتقل إلى موقع الحادث فور تلقيه البلاغ ووجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، ويذكر أن عدد الإصابات بلغ 14 مصابًا تم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ لإجراء الإسعافات اللازمة، وتم خروج 4 منهم بعد تماثلهم للشفاء، وبلغت حالات الوفيات 5 حالات.

