الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 256 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فيتو
18 حجم الخط

 نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 256، الصادر في 16 نوفمبر 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي.
-قرارات وزارة الداخلية، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 42 شخصًا. وسحب الجنسية المصرية من 21 مصريا، مع السماح لهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية. والأذن لـ 85 مصريا التجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وقرارات وزارة الداخلية بإبعاد قيرغيزستانية مواليد 2014، وأردنيين مواليد 1994 و1960 خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام. 


-وقرار وزارة التضامن الاجتماعي بإزالة التعدي بالقوة الجبرية من جمعية حبيبة الخير للتنمية بالجيزة، على الحضانة السابق إسنادها إليها بحدائق أكتوبر. 


 

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 251 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 250 بجريدة الوقائع المصرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جريدة الوقائع المصرية اهم القرارات الحكومية اليوم أهم القرارات الحكومية قرارات وزارة الداخلية قرار وزارة التضامن الاجتماعي رد الجنسية المصرية

مواد متعلقة

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 251 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 250 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 249 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 237 بجريدة الوقائع المصرية

الأكثر قراءة

السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس البحرية

البلدي تتراجع 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يفتتح مشروعات استراتيجية بمنطقة شرق بورسعيد

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم الأحد في الأسواق

بعد حسم المرحلة الأولى وتوقعات الفوز بالثانية، نصيب القائمة الوطنية من مقاعد النواب

رئيس اقتصادية قناة السويس: نركز على توطين الصناعة وإنتاج الهيدروجين الأخضر

بعد القبض عليه بتهمة حيازة مواد مخدرة، من هو الفنان شادي ألفونس؟

قبطية تفوز بالعمرة في قرعة للتضامن

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم الدولي للتسامح، علماء الدين يبرزون مكانته في الإسلام كقانون للعلاقات الإنسانية

الأزهر في اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق: لا يجوز شرعًا مخالفة قوانين وقواعد المرور 

عباقرة ولكن مجهولون، أبو بكر بن الحارث تابعي لقبوه بـ"الراهب" لكثرة عبادته

المزيد
الجريدة الرسمية