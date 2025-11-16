أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 256 بجريدة الوقائع المصرية

18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 256، الصادر في 16 نوفمبر 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي.

-قرارات وزارة الداخلية، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 42 شخصًا. وسحب الجنسية المصرية من 21 مصريا، مع السماح لهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية. والأذن لـ 85 مصريا التجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وقرارات وزارة الداخلية بإبعاد قيرغيزستانية مواليد 2014، وأردنيين مواليد 1994 و1960 خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

-وقرار وزارة التضامن الاجتماعي بإزالة التعدي بالقوة الجبرية من جمعية حبيبة الخير للتنمية بالجيزة، على الحضانة السابق إسنادها إليها بحدائق أكتوبر.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.