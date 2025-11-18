تطهير الحياة السياسية قبل انهيار مصر، توفيق عكاشة يوجه رسالة مهمة للسيسي

18 حجم الخط

وجه الإعلامي توفيق عكاشة رسالة مهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، طالبه بحل جميع الأحزاب السياسية، التي تم إنشاؤها بعد ثورة 25 يناير 2011، بعد كشفه عن سر المال السياسي، الذي يستخدم في الانتخابات.

رسالة مهمة من توفيق عكاشة للرئيس السيسي

كما زعم توفيق عكاشة أن الأحزاب التي جاءت بعد ثورة يناير 2011 رسخت المال السياسي في الشارع المصري، مطالبًا بإعادة هيكلة حزب الوفد، وفتح المجال لإنشاء 6 أحزاب جديدة.

وقال توفيق عكاشة، عبر حسابه بمنصة "أكس"، في رسالته التي وجهها للرئيس السيسي: " أناشد السيد رئيس الجمهورية لحل جميع الاحزاب السياسية التى تم إنشاؤها بعد ٢٥-١-٢٠١١، لأنها رسخت المال السياسي فى الشارع المصرى وتحولت الى أداة هدم للديمقراطية المصرية".

كما طالب توفيق عكاشة في رسالته لرئيس الجمهورية بـ "إعادة هيكلة حزب الوفد وفتح المجال لإنشاء ٦ أحزاب جديدة تخرج من قاع المجتمع لتطهير الحياة السياسية قبل انهيار مصر".

سر استخدام المال السياسي في الانتخابات

وكان الإعلامي توفيق عكاشة كشف، في تغريدة سابقة له، عن سر استخدام المال السياسي في الانتخابات، مؤكدًا أن المال السياسي أصبح وسيلة للسيطرة على الانتخابات، وأن هناك يدا خفية تبنت تجربة استخدام المال السياسي في الانتخابات، وأفسدت الشارع السياسي المصري.



وقال توفيق عكاشة، في تعريدته السابقة عبر "أكس"، عن استخدام المال السياسي في الانتخابات: "منذ أن اخترعت جماعة الإخوان النصابين عملية المال السياسي فى الانتخابات، وجعلت منه وسيلة للسيطرة على الانتخابات وهناك يد خفية تبنت هذه التجربة وجعلت منها دستورا أفسد الشارع السياسي المصري، بهدف تدمير الديمقراطية وتحويل الانتخابات إلى نكتة فكاهية، لكى تسقط مصر مع عامل الأيام".

رسالة الرئيس السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال، عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك"، في تدوينة بشأن الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية: إنه "وصلته الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها".

انتخابات مجلس النواب، فيتو



وطالب الرئيس السيسي من الهيئة الوطنية للانتخابات التدقيق، فقال: "أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى- وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان".

وأكد الرئيس السيسي أنه "الهيئة الوطنية للانتخابات لا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الإنتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا".

