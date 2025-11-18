الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

تطهير الحياة السياسية قبل انهيار مصر، توفيق عكاشة يوجه رسالة مهمة للسيسي

رسالة توفيق عكاشة
رسالة توفيق عكاشة للرئيس السيسي، فيتو
18 حجم الخط

وجه الإعلامي توفيق عكاشة رسالة مهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، طالبه بحل جميع الأحزاب السياسية، التي تم إنشاؤها بعد ثورة 25 يناير 2011، بعد كشفه عن سر المال السياسي، الذي يستخدم في الانتخابات.

رسالة مهمة من توفيق عكاشة للرئيس السيسي

كما زعم توفيق عكاشة أن الأحزاب التي جاءت بعد ثورة يناير 2011 رسخت المال السياسي في الشارع المصري، مطالبًا بإعادة هيكلة حزب الوفد، وفتح المجال لإنشاء 6 أحزاب جديدة. 

وقال توفيق عكاشة، عبر حسابه بمنصة "أكس"، في رسالته التي وجهها للرئيس السيسي: " أناشد السيد رئيس الجمهورية لحل جميع الاحزاب السياسية التى تم إنشاؤها بعد ٢٥-١-٢٠١١، لأنها رسخت المال السياسي فى الشارع المصرى وتحولت الى أداة هدم للديمقراطية المصرية".

كما طالب توفيق عكاشة في رسالته لرئيس الجمهورية بـ "إعادة هيكلة حزب الوفد وفتح المجال لإنشاء ٦ أحزاب جديدة تخرج من قاع المجتمع لتطهير الحياة السياسية قبل انهيار مصر".

 

سر استخدام المال السياسي في الانتخابات

وكان الإعلامي توفيق عكاشة كشف، في تغريدة سابقة له، عن سر استخدام المال السياسي في الانتخابات، مؤكدًا أن المال السياسي أصبح وسيلة للسيطرة على الانتخابات، وأن هناك يدا خفية تبنت تجربة استخدام المال السياسي في الانتخابات، وأفسدت الشارع السياسي المصري.


وقال توفيق عكاشة، في تعريدته السابقة عبر "أكس"، عن استخدام  المال السياسي في الانتخابات: "منذ أن اخترعت جماعة الإخوان النصابين عملية المال السياسي فى الانتخابات، وجعلت منه وسيلة للسيطرة على الانتخابات وهناك يد خفية تبنت هذه التجربة وجعلت منها دستورا أفسد الشارع السياسي المصري، بهدف تدمير الديمقراطية وتحويل الانتخابات إلى نكتة فكاهية، لكى تسقط مصر مع عامل الأيام".

رسالة الرئيس السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال، عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك"، في تدوينة بشأن الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية: إنه "وصلته الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها".

انتخابات مجلس النواب، فيتو
انتخابات مجلس النواب، فيتو


وطالب الرئيس السيسي من الهيئة الوطنية للانتخابات التدقيق، فقال: "أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى- وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان".

وأكد الرئيس السيسي أنه "الهيئة الوطنية للانتخابات لا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الإنتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا".

وسيلة لإسقاط مصر، توفيق عكاشة يكشف حقيقة استخدام المال السياسي في الانتخابات

توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإعلامي توفيق عكاشة المال السياسي في الشارع المصري الأحزاب السياسية إعادة هيكلة حزب الوفد الهيئة الوطنية للانتخابات الاحزاب السياسية في مصر

مواد متعلقة

وسيلة لإسقاط مصر، توفيق عكاشة يكشف حقيقة استخدام المال السياسي في الانتخابات

توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان

المعارك القادمة أشد اشتعالًا، توفيق عكاشة يحذر 7 دول بالشرق الأوسط من حروب طاحنة

رسالة غامضة من توفيق عكاشة للمصريين تثير الجدل وتفتح باب التكهنات

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب ومالي في دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

شملت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

بداية الحنين إلى الصيف، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام تركيا في تصفيات كأس العالم 2026

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أكبرها في البسلة وانخفاض الكوسة والبطاطس

بعد توجيه الرئيس بمتابعة حالته، خروج عمر خيرت من الرعاية المركزة ويحيى أول حفل في هذا الموعد

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

خدمات

المزيد

طرق وخطوات حجز تذاكر القطارات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بمستهل تعاملات الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

توبيخ أهل النار، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لآيات من سورة الطور

الجامع الأزهر يحذر من المغالاة في متطلبات الزواج ويوضح الضمانة الحقيقية لاستقرار الأسرة

دعاء الصباح لدفع الكسل والعجز وإزالة الاكتئاب

المزيد
الجريدة الرسمية