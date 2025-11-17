بينها ري الأراضي الزراعية، تحرك برلماني بشأن خطة الحكومة للاستفادة من الأمطار

18 حجم الخط

وجه حسن المير، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإلى وزراء الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والمالية، بشأن خطط وسياسات الحكومة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء الذي أصبح على الأبواب.

مشكلات الأمطار في فصل الشتاء

وحذر النائب من تكرار سيناريو الأعوام السابقة الذي شهدت خلاله محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى شللًا تامًا بسبب غزارة الأمطار.

خطة الدولة في التعامل مع أزمة تساقط الأمطار

وقال عضو مجلس النواب: حان الوقت لتغيير طريقة تعامل الدولة مع ملف الأمطار والسيول، ليس فقط من منظور «إدارة أزمة»، بل من زاوية «تعظيم الاستفادة» من هذا المورد الطبيعي الذي يمكن أن يتحول إلى كنز مائي وزراعي إذا تم استغلاله بالشكل الصحيح.

مواجهة تحديات سقوط الأمطار

ودعا الحكومة إلى إعلان خطتها العاجلة والواضحة لمواجهة التحديات المتوقعة هذا الشتاء، وخاصة في المحافظات التي تتكرر بها الأزمات سنويًا مع ضرورة الاستفادة من الأمطار في الزراعة وتحسين جودة المياه الجوفية وزيادة مخزون المياه بدلًا من إهدارها أو تركها تتسبب في خسائر فادحة للبنية التحتية والممتلكات.

وتساءل عن الخطة الحكومية الموحدة للتعامل مع الأمطار والسيول هذا الشتاء، وتحديثها وفقًا لبيانات السنوات الأخيرة.

وشدد على وزارة الري لتجهيز مخرات السيول وتطهيرها قبل بدء موسم الأمطار، وكذلك على وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة شبكات صرف مياه الأمطار داخل المدن والقرى.

وطالب بكشف موازنات كافية من وزارة المالية لتنفيذ مشروعات الحماية من السيول، لاستغلال الأمطار في الزراعة وتحسين التربة وزيادة مخزون المياه الجوفية.

وأكد أهمية خطة الكهرباء والطاقة لتأمين الشبكات ومحطات التوزيع ومنع تكرار الانقطاعات خلال النوات.

وطالب بإنشاء وتوسيع أحواض وخزانات حصاد مياه الأمطار على أطراف المدن والقرى الأكثر تعرضًا للسيول ورفع كفاءة شبكات صرف الأمطار وربطها بخطط التطوير الحضري وليس تركها لموسمية الشتاء فقط وتطهير شامل لمخرات السيول في المحافظات الجبلية والوجه البحري قبل بدء النوات.

كما طالب المهندس حسن المير باستغلال المياه المُجمَّعة في ري الأراضي الزراعية الجديدة والمستصلحة حديثًا وإنشاء مراكز إنذار مبكر محلية ترتبط بالأرصاد الجوية لرصد شدة الأمطار وتوجيه المواطنين في الوقت المناسب.

وإعداد تقرير ربع سنوي من الوزارات المختصة حول نسب إنجاز مشروعات حماية السيول، يُعرض على البرلمان لضمان الرقابة الفعالة.

