خارج الحدود

إسرائيل تمنع 6 آلاف شاحنة مساعدات تابعة لـ الأونروا من دخول غزة

قال عدنان أبو حسنه، المستشار الإعلامي للأونروا، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن إسرائيل تمنع 6000 شاحنة مساعدات تابعة للوكالة من دخول قطاع غزة.

وأكدت وكالة “الأونروا” لدعم وتشغيل اللاجئين، أن الناس في غزة بحاجة إلى تدفق مستمر للمساعدات الإنسانية.

وأوضحت: “يجب أن يعود عمل الأونروا في غزة إلى أقصى طاقته، بما في ذلك إيصال الإمدادات والخدمات”.

وقبل وقت سابق قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إن آلاف النازحين قسرا فى قطاع غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن استعدادا لطقس بارد يقترب، فى ظل تداعيات حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على القطاع لمدة عامين.

 

النازحون لا يملكون خيارا سوى إقامة خيام بدائية

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، تدوينة للأونروا على منصة «إكس»، بأن آلاف المهجرين قسرا في قطاع غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن استعدادا للطقس البارد القادم.

وأضافت أن النازحين لا يملكون خيارا سوى إقامة خيام بدائية، مشيرة إلى أن “مزيدا من مواد الإيواء لا تزال مطلوبة”.

85 مركز إيواء تديرها أونروا في غزة

ولفتت إلى أن أكثر من 79 ألف نازح يعيشون في 85 مركز إيواء تديرها أونروا في القطاع، وسط ظروف إنسانية تزداد سوءا مع اقتراب فصل الشتاء.

وحذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، من أن عائلات فلسطينية نازحة في غزة تواجه خطر الفيضانات داخل ملاجئ سيئة، مؤكدا أن السكان "معرضون للخطر بشكل كبير" في ظل سوء الأحوال الجوية، وأن القيود الإسرائيلية المستمرة تعيق دخول المساعدات الحيوية وتعرقل عمل منظمات الإغاثة.

غرق عشرات من خيام النازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس

وتسبب المنخفض الجوي المصحوب بأمطار غزيرة، أمس، بغرق عشرات من خيام النازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.

يشار إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى نحو 300 ألف خيمة ووحدة سكنية مسبق الصنع لتلبية أبسط احتياجات سكانه من المأوى، بعدما دمرت إسرائيل البنية التحتية خلال عامين من الإبادة.

الأونروا فى غزة الأونروا تشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تشغيل اللاجئين الفلسطينيين

