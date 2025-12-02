لإعادة هندسة الضفة ديموغرافيا وجغرافيا، الاحتلال يواصل عدوانه على مخيمات طولكوم لليوم الـ310

18 حجم الخط

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عدوانها على مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة لليوم الـ310 على التوالي، في ظل حملة ممنهجة لإعادة هندسة الضفة الغربية ديموغرافيا وجغرافيا.

ونفذ الاحتلال عمليات هدم وتجريف داخل المدينة، والتي شهدت اقتحامات وعمليات دهم واعتقال واعتداءات استيطانية متصاعدة.

وقالت اللجنة الإعلامية في طولكرم في بيان عبر صفحة "غرفة العمليات المشتركة" على "تليجرام": إن "محافظة طولكرم ومخيماتها شهدت خلال الشهر الماضي تصعيدا خطيرا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين، تمثل في اقتحامات واعتقالات واعتداءات واسعة على الممتلكات الفلسطينية".

هدم 1440 منزلا

وأضاف البيان: "نفذت قوات الاحتلال عمليات تجريف داخل مخيمي طولكرم ونور شمس، ضمن سياسة فرض الأمر الواقع في إنهاء المخيمات وجعلها احياء تابعة للمدينة، ومنع أي عمليات إعادة بناء للمنازل المهدمة داخل المخيم، والتي أسفرت العملية العسكرية حتى الآن عن هدم نحو 1440 منزلا".

وشهد مخيم نور شمس شرق طولكرم انفجارات وعمليات إطلاق نار كثيف بالتزامن مع اقتحام جديد نفذته قوات الاحتلال برفقة جرافات عسكرية، وأُجبرت عائلات على إخلاء منازلها في حارة المسلخ، بحسب وكالة "صفا".

كما هاجمت ميليشيات المستوطنين ممتلكات الفلسطينيين في بلدتي بيت ليد ودير شرف شرقي طولكرم مرات عديدة، وأضرموا النيران في منشآت وشاحنات ومحال تجارية.

تويثق أكثر من 15 اعتداء للمستوطنين

و"جرى تويثق أكثر من 15 اعتداءً للمستوطنين، في تصدى المواطنين لـ4 اعتداءات منها، فيما نفذت قوات الاحتلال 450 عملية دهم لمنازل ضمن 143 عملية اقتحام لمناطق متفرقة بالمحافظة، ونفذت 94 عملية إطلاق نار، وضيقت على المواطنين بالحواجز العسكرية 88 حالة، وأسفر عن هذا العدوان المتصاعد إصابة 26 مواطنا، واعتقال 56 آخرين"، بحسب "صفا".

عقاب جماعي

وأشار البيان إلى أن "هذا التصعيد يأتي في وقت تشهد فيه طولكرم ومخيماتها حالة من الغضب الشعبي، وسط استمرار الاقتحامات اليومية، وفرض قيود على حركة المواطنين، وإغلاق مداخل البلدات، في مشهد يعكس سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال بحق المحافظة".

تهجير قسري

وذكرت اللجنة الإعلامية في طولكرم أن "هذا التصعيد المتواصل أدى إلى تهجير قسري لأكثر من 5 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير أكثر من 1440 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلا تضررت جزئيا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة".

