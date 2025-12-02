الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

لإعادة هندسة الضفة ديموغرافيا وجغرافيا، الاحتلال يواصل عدوانه على مخيمات طولكوم لليوم الـ310

الاحتلال يواصل عدوانه
الاحتلال يواصل عدوانه على طولكوم لليوم الـ310، فيتو
18 حجم الخط

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عدوانها على مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة لليوم الـ310 على التوالي، في ظل حملة ممنهجة لإعادة هندسة الضفة الغربية ديموغرافيا وجغرافيا.

ونفذ الاحتلال عمليات هدم وتجريف داخل المدينة، والتي شهدت اقتحامات وعمليات دهم واعتقال واعتداءات استيطانية متصاعدة.

وقالت اللجنة الإعلامية في طولكرم في بيان عبر صفحة "غرفة العمليات المشتركة" على "تليجرام": إن "محافظة طولكرم ومخيماتها شهدت خلال الشهر الماضي تصعيدا خطيرا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين، تمثل في اقتحامات واعتقالات واعتداءات واسعة على الممتلكات الفلسطينية".

هدم 1440 منزلا 

وأضاف البيان: "نفذت قوات الاحتلال عمليات تجريف داخل مخيمي طولكرم ونور شمس، ضمن سياسة فرض الأمر الواقع في إنهاء المخيمات وجعلها احياء تابعة للمدينة، ومنع أي عمليات إعادة بناء للمنازل المهدمة داخل المخيم، والتي أسفرت العملية العسكرية حتى الآن عن هدم نحو 1440 منزلا".

وشهد مخيم نور شمس شرق طولكرم انفجارات وعمليات إطلاق نار كثيف بالتزامن مع اقتحام جديد نفذته قوات الاحتلال برفقة جرافات عسكرية، وأُجبرت عائلات على إخلاء منازلها في حارة المسلخ، بحسب وكالة "صفا".

كما هاجمت ميليشيات المستوطنين ممتلكات الفلسطينيين في بلدتي بيت ليد ودير شرف شرقي طولكرم مرات عديدة، وأضرموا النيران في منشآت وشاحنات ومحال تجارية.

تويثق أكثر من 15 اعتداء للمستوطنين

و"جرى تويثق أكثر من 15 اعتداءً للمستوطنين، في تصدى المواطنين لـ4 اعتداءات منها،  فيما نفذت قوات الاحتلال 450 عملية دهم لمنازل ضمن 143 عملية اقتحام لمناطق متفرقة بالمحافظة، ونفذت 94 عملية إطلاق نار، وضيقت على المواطنين بالحواجز العسكرية 88 حالة، وأسفر عن هذا العدوان المتصاعد إصابة 26 مواطنا، واعتقال 56 آخرين"، بحسب "صفا".

عقاب جماعي

وأشار البيان إلى أن "هذا التصعيد يأتي في وقت تشهد فيه طولكرم ومخيماتها حالة من الغضب الشعبي، وسط استمرار الاقتحامات اليومية، وفرض قيود على حركة المواطنين، وإغلاق مداخل البلدات، في مشهد يعكس سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال بحق المحافظة".

تهجير قسري

وذكرت اللجنة الإعلامية في طولكرم أن "هذا التصعيد المتواصل أدى إلى تهجير قسري لأكثر من 5 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير أكثر من 1440 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلا تضررت جزئيا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية المحتلة طولكرم التهجير القسري

مواد متعلقة

المنظمة العربية لحقوق الإنسان تندد بخطة الاحتلال لإحداث تغيير ديموغرافي عبر رفح

بمشاركة "حزب الله"، إسرائيل تتأهب لسيناريو "7 أكتوبر" في الضفة الغربية

نتنياهو يُعيد الحديث عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

قوات الاحتلال تقتحم بلدة علار شمال طولكرم في الضفة الغربية

الأكثر قراءة

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أعلى طريق السويس باتجاه مصر الجديدة

الهيئة الوطنية تعلن مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

شاهد بالمجان، القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام الكويت بكأس العرب

آخرهم مختار جمعة، وزراء يعودون للعمل السياسي عبر بوابة الأحزاب

بالأرقام، نصيب الأحزاب والمستقلين من مقاعد البرلمان في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025

كأس العرب، منتخب المغرب يفتتح مشواره بفوز مهم على جزر القمر

بعد تحديه لمصر واتفاقه مع إثيوبيا، لحظة إهانة رئيس أرض الصومال وإطلاق النار عليه (فيديو)

بعد تخفيض حصة صرف الأسمدة، خبير غذاء يوجه رسالة لرئيس الوزراء ويكشف تحايل إحدى الوزارات

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تناول الطعام مع الميت في المنام وعلاقته بالكثير من الخير

قصة زواج السيدة نفيسة ومجيئها إلى مصر وأبرز كراماتها

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الديري" فقيه مقدسي تولى مشيخة الصوفية وقاضي القضاة في مصر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads