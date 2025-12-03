الأربعاء 03 ديسمبر 2025
محافظات

محافظ البحيرة: انتظام فتح لجان انتخابات الإعادة بمجلس النواب في تمام التاسعة

غرفة التحكم والسيطرة
غرفة التحكم والسيطرة بالبحيرة
أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025 في موعدها المحدد، ووصول المستشارين وأعضاء اللجان دون أي معوقات.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ البحيرة لسير العملية الانتخابية من غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية وممثلي كافة الجهات المعنية والأمنية.

التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين المقار الانتخابية

  يتم التواصل بشكل لحظي مع رؤساء المراكز والمدن من خلال تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة سير العمل داخل اللجان العامة والفرعية، والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين المقار الانتخابية وتيسير دخول وخروج الناخبين.

الانضباط والتأمين الكامل لكافة اللجان الانتخابية

انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء فعاليات اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025  بثلاث دوائر انتخابية بمحافظة البحيرة، وسط أجواء يسودها الانضباط والتأمين الكامل لكافة اللجان الانتخابية، وتُجرى الانتخابات في ثلاث دوائر تشمل الدائرة الأولى: (قسم دمنهور – مركز دمنهور)، كما تشمل الدائرة الثالثة (مركز أبو حمص – مركز إدكو) وتضم الدائرة الثامنة: (مركز شبراخيت – مركز إيتاي البارود)، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 264 مركزًا، تضم 297 لجنة انتخابية، ويصل إجمالي عدد الناخبين بهذه الدوائر إلى مليون و726 ألفًا و88 ناخبًا وناخبة.

عازر: المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

ودعت الدكتورة جاكلين عازر أبناء البحيرة للمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، مؤكدة أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الالتزام الكامل بالحياد والشفافية، وتذليل أي عقبات لضمان سير العملية الانتخابية بشكل لائق

