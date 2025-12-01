مدرسة شبراخيت تستضيف ندوة حول التدخين والإدمان لتعزيز الوعي الصحي والسكاني بالبحيرة

18 حجم الخط

نظّمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بالتنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة بالبحيرة، ندوة توعوية بعنوان "التدخين والإدمان وخطورتهما على الفرد والمجتمع"، وذلك بمدرسة الفنية الصناعية العسكرية بشبراخيت، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التى تستهدف نشر الوعي المجتمعي، وتفعيل دور المؤسسات التعليمية في بناء مجتمع واعٍ قادر على مواجهة التحديات الصحية والسكانية.

أخطر العادات التي تُسبب أمراضًا مزمنة

وتم خلال الندوة بشبراخيت التوعية بخطورة التدخين والإدمان على صحة الإنسان وسلامة المجتمع، حيث يُعد واحدًا من أخطر العادات التي تُسبب أمراضًا مزمنة ومدمرة للإنسان.

ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية

كما تم استعراض الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتدخين على المجتمع، ومنها التدخين السلبي وما يسببه من أمراض للأطفال وغير المدخنين، إلى جانب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وتراجع الإنتاجية، وتأثير التدخين على الأوضاع الاقتصادية للأسر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.