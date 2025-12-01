الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدرسة شبراخيت تستضيف ندوة حول التدخين والإدمان لتعزيز الوعي الصحي والسكاني بالبحيرة

جانب من الندوة
جانب من الندوة
18 حجم الخط

نظّمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت  بالتنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة بالبحيرة، ندوة توعوية بعنوان "التدخين والإدمان وخطورتهما على الفرد والمجتمع"، وذلك بمدرسة الفنية الصناعية العسكرية بشبراخيت، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التى تستهدف نشر الوعي المجتمعي، وتفعيل دور المؤسسات التعليمية في بناء مجتمع واعٍ قادر على مواجهة التحديات الصحية والسكانية.

أخطر العادات التي تُسبب أمراضًا مزمنة

وتم خلال الندوة بشبراخيت التوعية بخطورة التدخين والإدمان على صحة الإنسان وسلامة المجتمع، حيث يُعد واحدًا من أخطر العادات التي تُسبب أمراضًا مزمنة ومدمرة للإنسان.

ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية

كما تم استعراض الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتدخين على المجتمع، ومنها التدخين السلبي وما يسببه من أمراض للأطفال وغير المدخنين، إلى جانب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وتراجع الإنتاجية، وتأثير التدخين على الأوضاع الاقتصادية للأسر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شبراخيت ندوة ندوة توعوية التدخين التدخين والإدمان الفنية الصناعية العسكرية بشبراخيت بشبراخيت

الأكثر قراءة

كأس مصر، الإسماعيلي يتعادل مع حرس الحدود 1/1 في الشوط الأول

كأس مصر، طلائع الجيش يتقدم على السكة الحديد بهدف في الشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

أسفر عن استشهاد واصابة 3 رجال شرطة، تفاصيل اقتحام وكر تجارة المخدرات فى دشنا

حرس الحدود يطيح بـ الإسماعيلي من كأس مصر ويضرب موعدا مع سموحة

وزير العدل يشهد افتتاح المؤتمر الـ21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة

ترتيب المجموعة الأولى في كأس العرب بعد خسارة قطر

تردد قناة الكاس القطرية الناقلة لمباريات بطولة كأس العرب

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الدعاء على النفس بالموت بعد فقدان الأبناء؟ أمين الفتوى يكشف مخالفة شرعية (فيديو)

ما حكم الإنشاد الديني للنساء في حفلات الاختلاط؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الجامع الأموي في حلب وأسماؤه وسر بنائه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads