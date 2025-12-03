موقف محمد صلاح، تشكيل ليفربول المتوقع أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

يستضيف ملعب "الأنفيلد" في العاشرة والربع مساء اليوم الأربعاء، مباراة ليفربول وسندرلاند، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

ومن المتوقع عودة النجم محمد صلاح إلى التشكيل الأساسي لفريق ليفربول أمام سندرلاند، بعدما كان بديلًا في لقاء وست هام في الجولة الماضية ولم يشارك في أي دقيقة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كورتيس جونز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، آندي روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبيرخ.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو.

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك.

ويأمل ليفربول تحقيق نتيجة إيجابية بعدما حقق فوزًا ثمينًا على وست هام يوم الأحد الماضي في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

ويمتلك ليفربول 21 نقطة حيث يحتل المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي، في حين أن سندرلاند لديه 22 نقطة في المركز السادس.

وكان أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول، تحدث عن عدة نقاط مهمة قبل مواجهة سندرلاند، اليوم الأربعاء، أبرزها مسألة التدوير، وحالة النجم المصري محمد صلاح، وموعد رحيله للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وقال سلوت، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "إجراء عملية تدوير؟ لم أشعر بالكثير تجاه هذا الأمر".

وأضاف: "فلوريان فيرتز غاب عن التدريبات لمدة أسبوع ونصف أو أسبوعين، وبالنسبة له فإن مشاركته كل هذه الدقائق كانت أمرا جيدا بالفعل".

وتابع: "من المشجع أن نراه يقدم هذا الأداء، رغم أنها ليست المرة الأولى بالنسبة لنا، لكنها ربما كانت المرة الأولى التي يلاحظ فيها الكثيرون ذلك".

وأشار إلى أن تسجيل إيزاك لهدفه الأول يعد أمرا إيجابيا أيضا، مضيفا: "لم يكن بإمكانه اللعب لخمس أو عشر دقائق إضافية لأنه شعر ببعض التقلص العضلي. إنه لاعب آخر علينا مراقبة حالته".

محمد صلاح ليس سعيدا بجلوسه بديلا

وبشأن عدم رضا صلاح عن وجوده على مقاعد بدلاء ليفربول، قال سلوت: "هذا افتراض منطقي ورد فعل طبيعي من لاعب يمكنه أن يشارك معنا".

وأردف: "من الطبيعي ألا يكون اللاعب سعيدا عندما لا يلعب، ولم يكن صلاح الوحيد في هذا الأمر، لكن الطريقة التي تصرف بها كانت كما تتوقع تماما من محترف مثله، فقد دعم الفريق وتعامل بشكل ممتاز".

واستطرد: "لا يمكنك أن تقدم أداء عاليا كل 3 أيام إذا كنت تتحرك وفقا لمشاعرك، لكن صلاح منضبط للغاية. سيظل دائما محترفا من الطراز الرفيع، كما ظهر خلال الأيام الماضية".

موعد مغادرة محمد صلاح للمشاركة في أمم أفريقيا

وأوضح سلوت عن موعد رحيل صلاح إلى كأس الأمم الإفريقية: "سيغادر يوم 15 ديسمبر الحالي".

وأكمل مدرب الريدز: "لحسن الحظ، منذ وصولي، كان صلاح إنسانا خارقا، لكن جميع اللاعبين حول العالم يمرون بلحظات في الأندية يظهرون فيها بمستوى أقل. لقد سجل الكثير من الأهداف لنا، وأثق من أنه سيواصل ذلك مستقبلا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.