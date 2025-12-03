الأربعاء 03 ديسمبر 2025
رياضة

محمد عبد الجليل ينتقد أداء منتخب مصر أمام الكويت: لاعبيه "مبطلين كرة"

وجه محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، انتقادات حادة لأداء منتخب مصر بعد تعادله مع الكويت في افتتاح مشواره بكأس العرب، معتبرًا أن المنتخب لم يقدم المستوى المنتظر منه وأن اللاعبين ظهروا بلا روح أو تركيز.

 

لاعبو المنتخب ظهروا كأنهم مبطلين كرة

وقال محمد عبد الجليل، خلال تصريحاته في برنامج "نمبر وان" مع الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن أداء المنتخب بدا كأن لاعبيه "مبطلين كرة"، مؤكدًا أن منتخب الكويت لا يُعد من القوى المؤثرة في خريطة الكرة العربية، وكان من المفترض أن يحقق الفراعنة فوزًا مريحًا.

وأضاف أن منتخب مصر لم يظهر بروح اللعب من أجل اسم بلده، على عكس ما يقدمه منتخبا فلسطين والمغرب من التزام وقتالية داخل الملعب.

عمرو السولية تقدم في السن

وتحدث عبد الجليل عن أبرز السلبيات الفنية، قائلًا: عمرو السولية تقدّم في العمر ولم يعد قادرًا على الأداء بنفس القوة، بينما يتميز محمد النني في التمرير لكنه يعاني في الضغط على المنافس. وأشار إلى أن المنتخب افتقد وجود أفشة في وسط الملعب منذ البداية، مؤكدًا أن دخوله غيّر شكل الفريق.

وأشاد بآداء أكرم توفيق في الجبهة اليمنى، مشيرًا إلى أنه اللاعب الوحيد في قائمة كأس العرب القادر على المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

 

محمد شريف قدم مباراة سيئة

وأوضح أنه لا يفضِّل مشاركة السولية والنني أساسيين في المباراتين المقبلتين أمام الأردن والإمارات، مضيفًا أن محمد شريف قدم مباراة سيئة ولم يكن في مستواه، قائلًا إن عودته من السعودية جاءت دون جاهزية كافية.

وانتقد عبد الجليل قرار الجهاز الفني باستبعاد أحمد عاطف قبل البطولة بيومين فقط، معتبرًا أن ذلك كان خطأً أثّر نفسيًا في اللاعب و«كسر بخاطره»، على حد تعبيره.

وأكد عبد الجليل أن منتخب مصر يمتلك القدرة على العودة إذا تم تصحيح الأخطاء، لكن المواجهات المقبلة ستكون أكثر صعوبة وتتطلب تركيزًا أكبر وروحًا أعلى.

ads