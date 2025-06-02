أكرم توفيق: زيزو صفقة سوبر بشرط وهذا موقف الخطيب من رحيلي

أوضح أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي السابق، أن انتقال زيزو للنادي الأهلي سيكون صفقة الموسم بشرط تواجد دوافع النجاح لدى اللاعب.

وأضاف أكرم توفيق، أن اللعب داخل صفوف النادي الأهلي مختلف بكل المقاييس، وبالتالي الدوافع لدى زيزو ستكون المعيار الوحيد لنجاحه.

وتحدث أكرم توفيق عن طريقة تعامل الخطيب معه بعد قرار رحيله، مؤكدا أن رئيس النادي الأهلي لم يتحدث معه في الأمر، وأنه أب لكل اللاعبين داخل جدران النادي الأهلي.

عروض من الزمالك وبيراميدز

قال أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي السابق، إنه تلقى عروض احتراف داخل مصر من بيراميدز والزمالك عن طريق وكيله، وأن موقفه كان واضحا ورده كان حاسما.

وأوضح أكرم توفيق، أنه أرسل رسالة واضحة للناديين بأنه لن يلعب داخل مصر إلا للنادي الأهلي، وأن رغبته هي خوض تجربة في الخارج.

وأكمل أكرم توفيق: “أحب النادي الأهلي ولا أرغب في أن أكون ضده يوما ما، وأثق بأنني سأعود للأهلي من جديد”.

وعن قرار رحيله عن الأهلي قال أكرم توفيق: “ لا أرغب في اللعب تحت ضغوط، واللعب في الأهلي دائما ما يكون تحت ضغط شديد، أخشى أن أتعرض لإصابة قوية، وأيضا العرض المالي المقدم مع فريق الشمال القطري كبيرا ولا يمكن رفضه”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.