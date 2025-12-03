مصرع شابين بينهم طالب بكلية الطب وإصابة 4 آخرين في حادث سير بالشرقية

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية حادث سير مأساويًّا بين مدينتي منشاة أبو عمر وصان الحجر، أسفر عن مصرع شابين وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة طالب بكلية الطب

وأفادت التحريات أن الضحيتين هما: محمد الكحلاوي، طالب بكلية الطب ومقيم بمنشأة أبو عمر، ومحمد فتحي من قرية البوري بصان الحجر.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

الجهات الأمنية بالشرقية تنتقل لمعاينة مكان الحادث

تلقت الجهات الأمنية بالشرقية إخطارًا بالحادث، وانتقلت على الفور لمعاينة الموقع، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

الطب الشرعي حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

حوادث الطرق…تعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

