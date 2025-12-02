الأربعاء 03 ديسمبر 2025
محافظات

محافظ الدقهلية يتابع جهود إخماد حريق بسوق الخواجات في المنصورة ويشيد بسرعة التعامل

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مباشرة عبر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة المهنية بديوان عام المحافظة، جهود السيطرة على حريق شبَّ في أحد المحلات التجارية بسوق الخواجات الشهير بمنطقة شارع بورسعيد بمدينة المنصورة.

12 سيارة إطفاء و5 إسعاف بموقع الحريق 

وأوضح المحافظ أنه فور تلقي غرفة عمليات المحافظة بلاغًا بنشوب حريق، فتم التوجيه فورا للجهات المعنية بالتعامل العاجل مع الحادث، وعلى الفور انتقلت 12 سيارة إطفاء من الحماية المدنية إلى الموقع، بالإضافة إلى 5 سيارات إسعاف لتقديم المساعدة الطبية إذا لزم الأمر.

إجراءات سريعة لاحتواء الموقف

 

كما اتخذ المحافظ عدة إجراءات سريعة لاحتواء الموقف، حيث وجه بفصل الكهرباء والغاز عن المبنى والمباني المجاورة، كما وجه لشركة مياه الشرب برفع ضغوط المياه في حنفيات الحريق بالمنطقة بأقصى طاقة وتشغيل الوحدات الاحتياطية، كما تم الدفع بسيارات مياه متنقلة لموقع الحادث لدعم عمليات الإطفاء.

كما كلف محافظ الدقهلية الأجهزة المعنية بمراجعة إجراءات الحماية المدنية بالمنطقة  ومراجعة حنفيات الحريق والمتابعة الدورية لها، لمنع تكرار وقوع مثل هذه الحوادث.

سرعة الاستجابة والتعامل مع الحريق 

وأشاد الاستجابة السريعة والتعامل المهني العالي من قوات الحماية المدنية والجهات المعنية، والتي تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المحلات والمباني المجاورة.

الخريق بمخزن ملابس من 4 ادوار 

يذكر أن الحريق نشب بمخزن ملابس مكون من أربعة أدوار بمنطقة سوق الخواجات بشارع بورسعيد في المنصورة بمحافظة الدقهلية  .

