اقتصاد

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الثلاثاء

سعر الين الياباني
سعر الين الياباني
18 حجم الخط

سعر الين الياباني، واصل سعر الين الياباني استقراره أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية.

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي 

سجل سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي نحو 30.42  جنيها للشراء، 30.51 جنيها للبيع.

سعر الين الياباني أمام الجنيه في بنك مصر

سجل سعر 100 ين ياباني في بنك مصر نحو  30.41 جنيها للشراء،  30.60 جنيها للبيع.

سعر الين الياباني أمام الجنيه في بنك القاهرة 

سجل سعر 100 ين ياباني في بنك القاهرة نحو 30.40 جنيها للشراء،  30.76 جنيها للبيع.

 الين الياباني
 الين الياباني، فيتو

الين الياباني العملة الرسمية لليابان

 الين الياباني هو العملة الرسمية لدولة اليابان، ويرمز له بالرمز (¥) أو (JPY)، ويُعتبر من أكثر العملات تداولًا في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو.

ويُصدر بنك اليابان المركزي  العملة اليابانية، وتُستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل البلاد.

يعود تاريخ الين الياباني إلى عام 1871 عندما تم اعتماده رسميًا بدلًا من النظام النقدي القديم، وجاء اسمه من كلمة “ين” التي تعني الدائرة باللغة اليابانية، في إشارة إلى شكل العملة المعدنية.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الين الياباني رمزًا للاقتصاد الياباني القوي، ويمثل إحدى العملات الآمنة في الأسواق العالمية.

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

1000 ين: باللون الأزرق، وتحمل صورة العالم الطبي “هيديو نوغوتشي”.

2000 ين: باللون الأخضر الفاتح، وتُظهر مشهدًا من قلعة شوري التاريخية.

5000 ين: باللون البنفسجي، وتحمل صورة الكاتبة “إتشو هيغوتشي”.

10000 ين: باللون البني، وتحمل صورة “فوكوزاوا يوكيتشي”، أحد رموز التعليم في اليابان.

 الين الياباني
 الين الياباني، فيتو

العملات المعدنية:

توجد بفئات 1 ين، 5 ين، 10 ين، 50 ين، 100 ين، و500 ين، وتُصنع من معادن مختلفة مثل الألومنيوم والنحاس والنيكل.

الين الياباني في السوق

يعد الين الياباني من أهم العملات في أسواق الصرف العالمية، ويُستخدم كعملة احتياطية في العديد من الدول، كما يُعرف الين بأنه عملة الملاذ الآمن، إذ يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الأزمات الاقتصادية.

وشهد الين الياباني خلال السنوات الأخيرة تطويرات في تصميماته وتقنيات الأمان المستخدمة في طباعة العملة لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

