الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين نيوكاسل وتوتنهام في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، إنتهى الشوط الأول من مباراة نيوكاسل يونايتد أمام ضيفه توتنهام هوتسبير ب……، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب سانت جيمس بارك، مواجهات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أعلن الجهاز الفني لفريق توتنهام هوتسبير بقيادة الدنماركي توماس فرانك مدرب الفريق، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نيوكاسل يونايتد.. وجاء كالأتي:

تشكيل توتنهام أمام نيوكاسل

دخل توتنهام مباراته أمام نيوكاسل بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو - فان دي فين - روميرو - سبينس

خط الوسط: بينتانكور - سيمونز - سار

خط الهجوم: محمد قدوس - كولو مواني - أودوبرت.

تشكيل نيوكاسل أمام توتنهام

فيما دخل فريق نيوكاسل يونايتد مباراته أمام توتنهام هوتسبير بتشكيل للمدرب إيدي هاو يضم كل من:

حراسة المرمى: أرون رامسديل

الدفاع: فالنتينو ليفرامينتو - ماليك تشاو - دان بيرن - لويس هال

الوسط: لويس مايلي - ساندرو تونالي - جويلينتون

الهجوم: جاكوب ميرفي - نيك فولتماده - هارفي بارنز

ترتيب الفريقين قبل المباراة

يقع نادي توتنهام هوتسبير بالمرتبة الـ12 برصيد 18 نقطة جمعهم خلال 13 مباراة خاضها بالدوري حتى الآن، فيما يقبع نادي نيوكاسل بالمرتبة الـ13 بالرصيد ذاته، ويفصل بين الفريقين فارق الأهداف الذي جاء في صالح الفريق اللندني.

موعد مباراة نيوكاسل وتوتنهام والقناة الناقلة

انطلق لقاء نيوكاسل ضد توتنهام هوتسبير في تمام العاشرة والربع بتوقيت القاهرة، ويمكن مشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لأحداث البطولة، وتنقل فعاليات المباراة ألان عبر شاشة "بي إن سبورتس 4".

