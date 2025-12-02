الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
غلق شارع بورسعيد بالمنصورة من الاتجاهين بسبب حريق في سوق الخواجات

غلق شارع بورسعيد
غلق شارع بورسعيد بالمنصورة بسبب الحريق، فيتو
أغلقت السلطات المختصة  شارع بورسعيد بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية من الاتجاهين علي إثر نشوب حريق في مخزن ملابس داخل عقار مكون من 4 طوابق بسوق الخواجات في مدينة  المنصورة بمحافظة الدقهلية.

هرعت 15 سيارة إطفاء من قوات الحماية المدنية بالدقهلية و5 سيارات إسعاف الي موقع حريق مخزن ملابس سوق الخواجات بشارع بورسعيد في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية 

ولا تزال قوات الامن تتعامل وقامت بفرض كردون امني بمكان حريق شارع الخواجات، ومازالت الجهود مستمرة للسيطرة علي الحريق

اندلع حريق بمخزن ملابس بسوق الخواجات بشارع بورسعيد بالمنصورة في محافظة الدقهلية 

حريق في مخزن ملابس بالمنصورة 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في سوق الخواجات بالمنصورة 

 

علي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الحماية المدنية والاسعاف الي موقع الحريق وتبين أن الحريق بمخزن ملابس في عقار مكون من أربعة أدوار 

تم السيطرة على الحريق في ثلاثة أدوار وجارى أعمال الإطفاء بالدور الرابع بواسطه الحماية المدنية، ونتج عن الحادث الي الان إصابة 3 أشخاص بينهم رجل من قوة الحماية المدنية.

أصيب 3 أشخاص بينهم شرطي من قوة الحماية المدنية بالدقهلية في حريق سوق الخواجات بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

بينهم شرطي اسماء المصابين في الحريق 

حيث استقبل مستشفى الطوارئ بالمنصورة 
"احلام س ا" 70 سنه مقيمه ش بورسعيد مصابا باشتباه خلع بالكتف الأيسر 
ادعاء حريق بسوق الخواجات

كنا أصيب امين شرطه" ابراهيم ص ع "49 سنه مقيم سمنود  من قوة الحمايه المدنيه بالمنصورة  مصابا باختناق، والحالة العامة مستقره وتحت الفحص

وأصيب “كريم م ال”  19 سنه مقيم ش بورسعيد ويعمل بمحل بأحد المحلات  مصابا باختناق ، والحالة العامة مستقره وتحت الفحص

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة. مباشرة التحقيقات 

