محافظات

بينهم شرطي، إصابة 3 أشخاص في حريق سوق الخواجات بالدقهلية

حريق سوق الخواجات
حريق سوق الخواجات بالمنصورة، فيتو
أصيب 3 أشخاص بينهم شرطي من قوة الحماية المدنية بالدقهلية في حريق سوق الخواجات بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

أسماء المصابين في الحريق 

حيث استقبل مستشفى الطوارئ بالمنصورة "احلام س ا" 70 سنه مقيمه ش بورسعيد مصابا باشتباه خلع بالكتف الأيسر 
 

ادعاء حريق بسوق الخواجات

كما أصيب أمين شرطه" إبراهيم ص ع "49 سنة مقيم سمنود  من قوة الحماية المدنية بالمنصورة باختناق، والحالة العامة مستقرة وتحت الفحص

وأصيب “كريم م ال”  19 سنة مقيم ش بورسعيد، ويعمل بأحد المحلات مصابا باختناق ، والحالة العامة مستقرة وتحت الفحص

اندلع حريق بمخزن ملابس بسوق الخواجات بشارع بورسعيد بالمنصورة في محافظة الدقهلية 

حريق في مخزن ملابس بالمنصورة 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في سوق الخواجات بالمنصورة 

علي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلي موقع الحريق، وتبين أن الحريق بمخزن ملابس في عقار مكون من أربعة أدوار 

تم السيطرة على الحريق في ثلاثة أدوار وجارى أعمال الإطفاء بالدور الرابع بواسطه الحماية المدنية، ونتج عن الحادث الي الان إصابة 3 أشخاص بينهم رجل من قوة الحماية المدنية.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة. مباشرة التحقيقات 

