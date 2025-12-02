زينة: أنا حنينة على أسرتي ووحش داخل اللوكيشن

الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
قالت الفنانة زينة، إن الحنان والحب ليسا ضعفا، ولكنهما أقوى شيء فى الدنيا، مؤكدة: " أنا حنينة على أفراد أسرتي، ولكني وحش داخل لوكيشن التصوير".


وأكدت الفنانة زينة، خلال لقائها ببرنامج "الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "النهار": " لو تعرضت لإيذاء من مخرج أو مؤلف سيناريو، لا اعمل معه مرة أخرى، ولا أنظر للذين يقولون ده رزق، ولقمة عيشك، فالرزق من الله".

وأضافت: " هناك شيئان ممكن أتقبلهما فى حياتي، الأول الشاطر، احتراما لشطارته، والثاني البليد المؤدب لأنه أدب وأخلاق، وهناك اشخاص ليسوا مؤدبين ولا شطار، فاستحملهم ليه؟".


وأوضحت: " من المستحيل أن يتوقع الفنان نجاح عمله الفني، وعلمت بنجاح مسلسل  ورد وشكولاته،  من السوشيال ميديا، ومن خلال تواجدي فى المحلات التجارية"، مؤكدة: " تعرضت للإصابة بسبب وقوعي على ركبتي، أثناء تصوير مشاهد شخصيتي فى المسلسل".
 

وكانت الفنانة زينة عبرت عن بالغ سعادتها بالنجاح الذي يحققه مسلسلها الجديد "ورد وشوكولاتة"، بعدما احتل المرتبة الأولى كأكثر الأعمال مشاهدة في تطبيق يانجو بلاي منذ انطلاقه.

وأكدت زينة أن هذا الإنجاز يمثل "شرفًا كبيرًا" لها، خاصة أن المنصة باتت واحدة من أهم المنصات المؤثرة في سوق الدراما، وتمتلك قاعدة جماهيرية متزايدة.

وقالت زينة إنها استمتعت بتجربتها في العمل، خصوصًا في التعاون الجديد الذي جمعها بالكاتب محمد رجاء، مشيرة إلى أن بينهما "كيمياء فنية واضحة" دائمًا ما تثمر أعمالًا ناجحة،  وذكّرت بتجربتهما السابقة في مسلسل "الليلة واللي فيها" عام 2022، والذي حقق نجاحًا لافتًا

