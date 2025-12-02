الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالأسماء، الفائزون في انتخابات مجلس النواب المقاعد الفردية بالقليوبية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج انتخابات مجلس النواب المقاعد الفردية ضمن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية، والتي أسفرت عن فوز عدد من المرشحين بالمقاعد المخصصة لدوائر المحافظة، وإعلان الإعادة بين عدد من المرشحين، وذلك عقب انتهاء عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج الرسمية.

القليوبية تعلن عن حاجتها لـ 27 مهندسًا للعمل بالوحدات

محافظ القليوبية يستقبل وفد "البنك الدولي" لتفقد إنشاءات المحطة الوسيطة بالخانكة

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي النتائج الكاملة للمرشحين الفائزين والإعادة في 6 دوائر بالمحافظة تنافس فيها 71 مرشحا على المقاعد الفردية وعددها 16 مقعدا، حيث تجرى الإعادة في 5 دوائر على مستوى المحافظة، فيما تم حسم دائرة واحدة من الجولة الأولى، وهي دائرة شبرا الخيمة. 


أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الكاملة بالفائزين وأسماء مرشحي الإعادة، كالتالي:


دائرة  بنها وكفر شكر 


فاز بالمقاعد كل من:
إيهاب عصام عبد العزيز عصام – حزب مستقبل وطن
مجدي إبراهيم محمود إبراهيم مسعود – حزب الشعب الجمهوري
والإعادة بين حازم عايش حزب حماة الوطن وهاني شحاتة مستقل 


دائرة شبرا الخيمة

 وفاز المرشحون فيها كاملة دون إعادة من الجولة الأولى، وهم: 
مجاهد صادق محمد نصار – حزب مستقبل وطن
أشرف إسماعيل عبد العظيم أحمد – حزب مستقبل وطن
حازم هاني توفيق حسن – حزب الجبهة الوطنية


دائرة الخانكة والخصوص والعبور

 
فاز بالمقاعد كل من:
عمر حسن حسانين مستقبل وطن 
محمد النمكي – حزب الجبهة الوطنية 
والإعادة علي مقعد واحد بين حاتم الشامي مستقبل وأحمد خليل الجبهة الوطنية 


دائرة شبين القناطر

 وفاز فيها: مدحت الكمار مستقبل وطن 
والإعادة بين عادل القرم مستقل وعبد العزيز الصفتي مستقبل وطن علي مقعد الدائرة الثاني
 

 

دائرة طوخ وقها 


وتجري فيها إعادة على مقاعد الدائرة الـ3 كاملة، بين كل من مصطفي النفيلي مستقبل وطن وهاني الزهيري حماة الوطن ويسري محمود مستقبل وطن، وياسر قدح مستقبل وطن.

 
دائرة قليوب والقناطر الخيرية 

وتجرى الإعادة بين 6 مرشحين علي مقاعد الدائرة كاملة وعددها 3 مقاعد فردي وهم: عزت كريم مستقبل وطن ومحمود مرسي حماة الوطن  ومحمد عاطف الجبهة الوطنية وسمير بيومي مستقل ودرويش ابوعيشة مستقل وأحمد راغب نوار مستقل. 


كما تم إعلان نجاح القائمة الوطنية في دائرة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وبها 15 مقعدا مخصصة القليوبية، حيث نجح عليها نخبة من الكوادر السياسية من مختلف الأحزاب المصرية، وهم:
حزب مستقبل وطن:
- عاطف عبد الحميد عواد ناصر 
– محمد عبد العليم محمد سليم
– أحمد رجب شحات بدوي
– سولاف حسين مصطفى درويش
– آية مجدي أحمد غنيم
– دنيا هاني عبد العزيز
ومن حزب الشعب الجمهوري: عبد الله أحمد عبد الله
ومن  حزب الجبهة الوطنية: سامي صبحي عليوة
– مصطفى محمود سيد مجاهد
– بثينة سيد عبد المطلب
ومن  حزب الحرية: محمد عطية إبراهيم الفيومي
ومن حزب حماة الوطن: لبنى عبد العزيز عبد العال
ومن حزب الإصلاح والتنمية: إيرين سعيد عبد العزيز
ومن حزب التجمع: مارسيل سمير صدقي

 ومرشحة مستقلة: أميرة عاطف صابر

وتقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات بالشكر لأهالي محافظة القليوبية على مشاركتهم الإيجابية في العملية الانتخابية، مؤكدة أن الانتخابات جرت وسط إجراءات تنظيمية دقيقة ومتابعة مستمرة لضمان الشفافية والنزاهة.

المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب حزب الشعب الجمهوري محافظ القليوبية محافظة القليوبية

