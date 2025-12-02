الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصدر: الزمالك يستقر على بيع حسام عبد المجيد لسببين

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد
18 حجم الخط

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن هناك نية لبيع حسام عبد المجيد مدافع الفريق، في الميركاتو الشتوي المقبل أو على أقصى تقدير في الصيف القادم.

وينتهي عقد حسام عبدالمجيد بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد بشكل مجاني في يناير بعد القادم.

حسام عبد المجيد

وأضاف: السبب الأول لرغبة الزمالك في بيع حسام عبد المجيد هي الأزمة المالية التي يمر بها النادي. أما السبب الثاني فهو صعوبة التجديد له في ظل رغبة اللاعب الملحة لخوض تجربة احتراف.

الزمالك يمنح لاعبيه راحة 48 ساعة 

فيما قرر الجهاز  الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر.

مانشستر سيتي يتقدم على فولهام بثلاثية في الشوط الأول

يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك حسام عبد المجيد اخبار الزمالك أخبار حسام عبدالمجيد

مواد متعلقة

أول رد من الزمالك على ادعاءات ميدو بشأن صلاح مصدق

فاردي يقود كريمونيسي للفوز على بولونيا بثلاثية في الدوري الإيطالي

لقطات من حفل زفاف أحمد حمدي على شهد مكرم لاعبة الزمالك

الدوري الإيطالي، كريمونيسي يتقدم على بولونيا 2-1 في الشوط الأول

بعد اقتراب رحيله، أرقام محمد عواد مع الزمالك

بعد أزمته الأخيرة، جون إدوارد يصر على رحيل محمد عواد في يناير

الدوري الإسباني، جيرونا يتقدم على ريال مدريد بهدف أوناحي بالشوط الأول

تحت أنظار مصطفى محمد، نانت يتعادل سلبيا أمام ليون في الشوط الأول

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يتقدم على فولهام بثلاثية في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين نيوكاسل وتوتنهام في الشوط الأول

محمد قدوس يقود هجوم توتنهام أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تعادل إيجابي بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في الشوط الأول

حالة الطقس غدا، انخفاض الرؤية على هذه الطرق

بينهم شرطي، إصابة 3 أشخاص في حريق سوق الخواجات بالدقهلية

السكة الحديد تطلق خدمة حجز تذاكر إلكترونية جديدة لـ4 قطارات فاخرة

مصدر: الزمالك يستقر على بيع حسام عبد المجيد لسببين

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الربيبة وحكم الشرع في الزواج بها؟ الإفتاء تجيب

قصة بناء جامع الأطروش"الدمرداش" بحلب وسر التسمية

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع فى المراهنات الإلكترونية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads