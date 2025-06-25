انتعاشة قوية لمحمد فراج في الشاشة الصغيرة، تعرف على تفاصيل أعماله الجديدة

يعيش الفنان محمد فراج حالة من الانتعاش الفني حيث أنه لديه مسلسلين جديدين من المقرر عرضهم قريباً، بعد تألقه في مسلسل منتهي الصلاحية والذي عرض خلال موسم رمضان 2025.

بدأ الفنان محمد فراج تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد مع زينة “رواية أحدهم ” ورد وشكولاته تمهيدًا لطرحه قريبًا.

تفاصيل مسلسل محمد فراج وزينة

المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الرومانسية، ويتكون من 10 حلقات فقط، ويجمع بين الدراما الرومانسية والإيقاع العصري في التناول والمعالجة.

في رواية أحدهم “ورد وشيكولاتة” من تأليف محمد رجاء ويخرجه المخرج محمد العدل.

وقد بدأ تصوير المسلسل في أحد المواقع الحيوية بالقاهرة، على أن تستكمل المشاهد في عدد من المواقع الداخلية والخارجية خلال الأسابيع المقبلة.

كما ينتطر أيضًا “فراج”، مسلسله الجديد كاتلوج والذي من المفترض عرضه يوم 17 يوليو المقبل وتشاركه البطولة ريهام عبد الغفور.

"كتالوج" من بطولة ريهام عبد الغفور، ومحمد فراج، وتارا عماد، وسماح أنور، وأحمد عصام السيد، ودنيا سامي، تأليف أحمد عبد الله ومن إخراج وليد الحلفاوي.

مسلسل منتهي الصلاحية

وشارك الفنان محمد فراج في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “منتهي الصلاحية” وكتب العمل السيناريست محمد هشام عبية، وأنتجه عبد الله أبو الفتوح، ويتكون العمل من 15 حلقة فقط.

مُسلسل "منتهي الصلاحية" من بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبه مجدي، خالد سرحان محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسكا حسام، ملك حسن وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي.

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