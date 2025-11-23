أول تعليق من زينة على نجاح مسلسل ورد وشكولاته

18 حجم الخط

أعربت الفنانة زينة عن بالغ سعادتها بالنجاح الذي يحققه مسلسلها الجديد "ورد وشوكولاتة"، بعدما احتل المرتبة الأولى كأكثر الأعمال مشاهدة في تطبيق يانجو بلاي منذ انطلاقه.

وأكدت زينة أن هذا الإنجاز يمثل "شرفًا كبيرًا" لها، خاصة أن المنصة باتت واحدة من أهم المنصات المؤثرة في سوق الدراما، وتمتلك قاعدة جماهيرية متزايدة.

وقالت زينة إنها استمتعت بتجربتها في العمل، خصوصًا في التعاون الجديد الذي جمعها بالكاتب محمد رجاء، مشيرة إلى أن بينهما "كيمياء فنية واضحة" دائمًا ما تثمر أعمالًا ناجحة، وذكّرت بتجربتهما السابقة في مسلسل "الليلة واللي فيها" عام 2022، والذي حقق نجاحًا لافتًا

وخلال الأيام الماضية، تصدّر اسم زينة مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أثارت الحلقة الثامنة من المسلسل ردود فعل واسعة، إثر الترويج لها بأنها "ليست لأصحاب القلوب الضعيفة"، وقد قدّمت الحلقة مشهدًا مأساويًا لقتل شخصية مروة التي تجسدها زينة، في واقعة جاءت شديدة الشبه بتفاصيل قضية إعلامية شهيرة استوحى المسلسل أحداثها.

وأثار عرض الحلقة موجة كبيرة من الجدل بين الجمهور، بعد الربط بين مصير شخصية مروة وما حدث في القضية الحقيقية التي شغلت الرأي العام لأشهر، وتدفقت التعليقات المعبرة عن صدمة المشاهدين وتعاطفهم، خاصة مع توثيق مشهد القتل بطريقة مؤثرة وقاسية، ما جعل اسم زينة في صدارة الترند وتحول أداؤها إلى محور نقاش واسع بين المتابعين.

مسلسل "ورد وشوكولاتة" يشارك في بطولته إلى جانب زينة ومحمد فراج: مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم يوسف حشيش وآية سليم. المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

