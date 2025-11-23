الإثنين 24 نوفمبر 2025
ماندو العدل ينتهي من مونتاج حلقات مسلسل "ورد وشيكولاتة"

أعلن المخرج ماندو العدل الانتهاء من مونتاج حلقات مسلسل “ورد وشيكولاتة” كاملا، الذي يعرض حاليًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وحقق نجاحا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد ماندو أن تفاصيل المسلسل كانت كثيرة ومرهقة، إلا أن فريق العمل كان حريضًا على أن تخرج حلقاته على مستوى احترافي، هذا بجانب الاهتمام بكافة الجوانب الفنية والتقنية.

وأحدث المسلسل جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد عرض حلقة مقتل بطلة العمل “زينة”، على يد زوجها وصديقه، خاصة أن أحداث العمل تتشابه مع أحداث حقيقية لإحدى الجرائم التي وقعت مؤخرًا

يشارك في بطولة مسلسل "ورد وشيكولاتة" إلى جانب زينة ومحمد فراج، كل من مها نصار، ريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إضافة إلى مجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم يوسف حشيش وآية سليم، والعمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل. 

