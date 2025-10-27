الإثنين 27 أكتوبر 2025
محافظ أسوان يشارك في قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات بالإمارات

وصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، إلى إمارة دبى بدولة الإمارات، حيث شارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إعلان دبي حول مستقبل الحوكمة الحضرية، والذي ينعقد بمدينة إكسبو دبي فى الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ أكتوبر الجارى  بمشاركة أكثر من ١٥٠ عمدة و٣٥٠ ممثلًا لمدن من مختلف دول آسيا والمحيط الهادئ، ضمن فعاليات قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ الخامسة عشرة ومنتدى رؤساء البلديات لعام ٢٠٢٥.

كما شارك في المؤتمر الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة.

وقد شهدت الجلسة استعراضًا لأهم محاور الإعلان التي تركز على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا في إدارة المدن، وبناء حوكمة حضرية أكثر شمولًا واستدامة، إلى جانب تمكين المجتمعات المحلية ودعم التحول الرقمي لتحقيق مدن أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكد المحافظ أن مشاركة محافظة أسوان تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تبادل الخبرات الدولية وتبني نماذج الإدارة الحضرية الذكية بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستدامة الحضرية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال أن إعلان دبي يمثل خارطة طريق جديدة نحو نموذج متوازن للحوكمة الحضرية يجمع بين الابتكار والشمول والاستدامة طويلة الأمد.

وأكد أن التزام أسوان بدعم المبادئ الواردة في الإعلان والإستفادة من التجارب الناجحة المطروحة فى المؤتمر ضمن رؤية المحافظة المستقبلية، سواء فى مشروعات التطوير مع دعم البنية التحتية الخدمية التى تجعلها أكثر جاهزية لقطاعات السياحة والاستثمار، وأيضا لاستضافة المؤتمرات والمنتديات والأحداث العالمية والمحلية.

