محافظ أسوان يتفقد مجمع الخدمات الحكومية بالمركز التكنولوجي لقرية فارس بكوم أمبو (صور)

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، المشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل قرية فارس بمركز كوم أمبو، ومن بينها مجمع الخدمات الحكومية بالمركز التكنولوجى بالقرية، ورافقه اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، وسمير سعد رئيس المدينة، فضلًا عن مسئولي الجهات المختصة.

نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة

وقال الدكتور إسماعيل كمال: إن مجمعات الخدمات الحكومية حققت نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حيث ساهمت فى تخفيف وأعباء مشقة التنقل للمدينة للحصول على الخدمات المطلوبة، ولذا فقد تم إنشاء وتجهيز وتشغيل 31 مجمع خدمى بقرى المرحلة الأولى فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بتكلفة تصل إلى 10 مليون جنيه للمجمع الواحد ويقام كل مجمع على مساحة تصل لنحو 500 م2، ومكون من دور أرضى و2 طابق علوى ومجهز بأعلى التقنيات التكنولوجية الحديثة، وبشكل جمالى وحضارى ليكون واجهة متميزة لتقديم الخدمات للمواطنين بالجودة المطلوبة.

محافظ أسوان يتفقد مجمع الخدمات الحكومية بالمركز التكنولوجي

وأشار إلى أن هذه المجمعات يتوفر بها الخدمات الحكومية التى يحتاجها المواطن الأسوانى وذلك من خلال منظومة متكاملة لمنافذ جهات البريد والتموين والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات المحليات، والشهر العقاري، وسيتم التنسيق لتشغيل منفذ السجل المدني.

وحرص المحافظ على إجراء حوار مع عدد من العاملين بالمجمع للتعرف على نوعية الخدمات المقدمة، ومدى إقبال المواطنين عليها، ومواعيد العمل، مشددًا على ضرورة تعريف المواطنين بالخدمات المتاحة حتى يمكنهم الإستفادة منها دون الحاجة إلى التنقل إلى مسافات بعيدة.

واستمع محافظ أسوان إلى مطالب وإحتياجات المواطنين الذين إلتقى بهم، موجهًا المسئولين لسرعة التدخل للعمل على تلبيتها وفقًا للإمكانيات المتاحة.

