اجتماع تنسيقى بأسوان استعدادا لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، توجيهاته للسكرتير العام اللواء ماهر هاشم بترأس الاجتماع التنسيقى للتأكيد على توزيع المهام والتكليفات الخاصة بكل جهة للتعامل بكل إتقان وجدية مع السيول والأمطار الغزيرة واحتواء تداعياتها حال حدوثها.

جاء ذلك بحضور اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، فضلًا عن المستشار العسكرى، ومسئولى المحليات والجهات المختصة بمديريات الخدمات المختلفة.

الجاهزية والاستعداد الجيد

وأثناء الاجتماع أكد السكرتير العام على أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان لتحقيق الجاهزية والاستعداد الجيد والمبكر للتفاعل الإيجابى مع احتمالية لسقوط السيول والأمطار، فقد تم إعداد تطبيقات لنظم المعلومات الجغرافية GIS لدعم كافة الجهات بالحصر الميدانى الرقمى لمواقع التضرر بما يساهم بشكل مباشر فى توجيه العناصر الرئيسية للأماكن التى تشهد أزمات على أرض الواقع، ويتم تصنيف نوعية الأزمة، وتصوير حجم الأضرار، والتعريف بالبدائل للتدخل وحل أى أزمة حال وقوع سيول أو أمطار بهدف الحد من تداعياتها فور حدوثها، وتخفيف أى معاناة عن كاهل المواطنين.

أضاف أن هذا يتكامل معه أهمية العمل كفريق واحد لتنفيذ جميع الاستعدادات والتجهيزات وفق رؤية إستباقية واضحة ترتكز على التحرك المبكر والعمل الميدانى والتنسيق المشترك بهدف حماية المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على البنية التحتية والمنشآت الحيوية مع ضمان استمرار تقديم الخدمات وتقليل التعطيل لمسيرة الحياة اليومية.

وقد شهد الاجتماع التأكيد أيضًا على تكليفات المحافظ بشأن قيام مديرية الرى بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لاستكمال تنفيذ وإطلاق حملة موسعة لإزالة التعديات وتطهير جميع المجارى المائية ومخرات السيول والتأكيد على جاهزيتها لاستيعاب أى كميات مياه محتملة بإجمالى 36 مخر صناعى و22 سد إعاقة، و14 حاجز ترابى، و22 بحيرة صناعية، فضلًا عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمراجعة وتطهير شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى ولا سيما فى المناطق الساخنة، والتى تشهد كسورات مفاجئة ومتكررة.

بالإضافة إلى قيام مديريات التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والتربية والتعليم لمراجعة معسكرات الإيواء العاجل والتأكيد على صلاحية وكفاءة الخيام وغيرها من أدوات ومعدات الإغاثة والإعاشة والاطمئنان على قدرتها للتعامل الفورى واستقبال أى أحداث طارئة، والمتابعة الدقيقة لتحذيرات الأرصاد الجوية والتوقعات والتنبؤات الجوية ومراجعتها بصفة يومية، والتأكد من ربط واتصال غرف الطوارئ الفرعية والرئيسية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، وذلك لرفع تقارير دورية حول حالة الاستعدادات وسرعة التدخل الميدانى لكافة أجهزة المحافظة فى حالة حدوث أى طوارئ.

