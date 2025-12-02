الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط 550 قطعة ألعاب نارية بحوزة مالك محل بالجيزة

ضبط صاحب محل وبحوزته
ضبط صاحب محل وبحوزته ألعاب نارية في الجيزة، فيتو
تمكنت إدارة البحث الجنائي بـ مديرية أمن الجيزة من القبض على مالك محل متهم بالاتجار في كميات كبيرة من الألعاب النارية، حيث عثر بحوزته على أكثر من 550 قطعة متنوعة في الأشكال والأحجام.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

 

على جانب آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية في ضبط عاطلين بمحافظة الغربية بحوزتهما كمية كبيرة من الألعاب النارية تُقدّر قيمتها بحوالي 3 ملايين جنيه.

وبناءً على إذن النيابة العامة، تم مداهمة الموقع وضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام. 

وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

txt

