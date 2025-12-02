ضبط 550 قطعة ألعاب نارية بحوزة مالك محل بالجيزة

18 حجم الخط

تمكنت إدارة البحث الجنائي بـ مديرية أمن الجيزة من القبض على مالك محل متهم بالاتجار في كميات كبيرة من الألعاب النارية، حيث عثر بحوزته على أكثر من 550 قطعة متنوعة في الأشكال والأحجام.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

القبض على عاطلين بحوزتهما 1.5 مليون لعبة نارية بقيمة 3 ملايين جنيه

على جانب آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية في ضبط عاطلين بمحافظة الغربية بحوزتهما كمية كبيرة من الألعاب النارية تُقدّر قيمتها بحوالي 3 ملايين جنيه.

وبناءً على إذن النيابة العامة، تم مداهمة الموقع وضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

