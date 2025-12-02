إسرائيل تتسلم متعلقات من غزة عبر الصليب الأحمر

18 حجم الخط

إسرائيل، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم: أن إسرائيل تسلمت متعلقات تم نقلها من قطاع غزة بواسطة الصليب الأحمر. وتأتي هذه الخطوة في إطار التنسيق الإنساني بين الأطراف، لضمان تسليم المتعلقات بشكل آمن ومنظم.

تسلم إسرائيل متعلقات لها من قطاع غزة عبر الصليب الأحمر

تؤكد هذه العملية استمرار التعاون بين إسرائيل والصليب الأحمر الدولي، في ظل التوتر المستمر في قطاع غزة، مع الحفاظ على الإجراءات الأمنية وضمان سلامة عمليات النقل

حماس تعلن: تسليم إسرائيل جثة أسير

من جانبه قال قيادي بارز في حركة حماس لوكالة "رويترز" اليوم: إن الحركة ستسلم إحدى الجثتين المتبقيتين لإسرائيل.

سبب تأجيل تسليم جثمان عثرت عليه حماس بشمال غزة



يأتي هذا فيما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الإثنين، أن عملية تسليم جثمان المحتجز الذي عثرت عليه حركة حماس في شمال قطاع غزة لن تتم، رغم الترتيبات الأولية التي كانت تشير إلى احتمال تسليم الجثمان خلال ساعات.

وأوضحت الإذاعة أن التقديرات تشير إلى أن حركة حماس ترغب في تأجيل عملية تسليم جثمان المحتجز الإسرائيلي إلى يوم غد أو في موعد آخر لاحق، لم يتم تحديده بعد.

ووفق مصادر في إسرائيل، كانت هناك اتصالات غير مباشرة عبر وسطاء بهدف إتمام عملية نقل الجثمان، وسط حالة من الترقب الإعلامي والعسكري. إلا أن التطورات الميدانية والظروف التفاوضية — وفق تقديرات إسرائيلية — قد دفعت حماس إلى إعادة جدولة العملية.

