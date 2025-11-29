نتنياهو يؤكد لعائلة آخر أسير إسرائيلي في غزة عزمه إعادة جثته

الأحد 30 نوفمبر 2025
أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عائلة آخر أسير إسرائيلي ما زال رفاته في غزة، ران غفيلي، بأنه مصمم على إعادة جثته، وفق ما أعلن مكتبه السبت.

 

غفيلي، البالغ من العمر 24 عامًا، هو عنصر في وحدة الدوريات الخاصة (ياسام) في منطقة النقب، قتل في الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 والذي أشعل فتيل الحرب في غزة، ونُقلت جثته إلى داخل القطاع.

وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء "أطلع والديه تاليك وإتسيك على الجهود التي تبذلها إسرائيل لإعادته، وعلى تصميمه على إعادته لكي تنظّم له مراسم دفن لائقة".

كذلك تحدث نتنياهو إلى سفير تايلاند في إسرائيل بونياريت فيتشينبونتو، وأطلعه على المستجدات في ما يتّصل بجهود إعادة جثة الأسير التايلاندي سودثيساك رينثالاك.

وغفيلي ورينثالاك هما آخر أسيرين ما زالا محتجزين في غزة.

دعم دولة إسرائيل لعائلات الأسرى التايلانديين والعائدين 

 

وجاء في بيان للمكتب أن نتنياهو أبلغ السفير التايلاندي بأن "حكومة إسرائيل تبذل.. وقوات الأمن جهودًا كبرى لإعادته، وأن دعم دولة إسرائيل لعائلات الأسرى التايلانديين والعائدين سيستمر على الدوام".

وكان رينثالاك، البالغ من العمر 43 عامًا، يعمل مزارعًا في كيبوتس بئيري الواقع على مقربة من قطاع غزة، وهو واحد من عمّال تايلانديين كثر قتلوا في الهجوم ونقلت جثثهم إلى غزة.

