خارج الحدود

قطر: خروقات هدنة غزة أصبحت مقلقة

غزة، فيتو
غزة، فيتو
 وصفت دولة قطر خروقات هدنة غزة القائمة بـ"المقلقة"، وفقًا للخارجية القطرية، مشددة على أن جهود الوساطة بشأن غزة لا تزال مستمرة.

إسرائيل تواصل شن غارات على القطاع

 وأكدت كذلك مراقبتها اتفاق غزة، والحرص على عدم انهيار الهدنة في الوقت الراهن.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة مواقع في قطاع غزة، حيث شنت إسرائيل غارات عنيفة على رفح جنوب القطاع.

وذكر كذلك أن إسرائيل تنفذ قصفًا مدفعيًا مكثفًا على المناطق الشرقية من خان يونس، بجانب استهداف المدفعية الإسرائيلية لمنازل في حي الزيتون والشجاعية شرقي غزة.

وحسب وكالة سند للأنباء، شنت طائرات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، غارات جوية مُكثفة على مخيم جباليا للاجئين، شمالي قطاع غزة. بينما نسفت قوات العدو مباني سكنية شمال القطاع.


وفجّرت قوات الاحتلال  مدرعات وروبوتات عسكرية مُفخخة محيط مفترق الشجاعية بمنطقة الشعف، شرق مدينة غزة.


وألقى طيران “كواد كابتر” الإسرائيلي المُسير، قنابل على منازل الفلسطينيين في محيط مفترق السنافور، بحي التفاح، شرقي مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.


وقصفت مدفعية الاحتلال  فجر اليوم، المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، جنوبي القطاع المنكوب، بينما أطلقت آليات العدو العسكرية النار شرقي المدينة.


وأفاد سكان محليون بأن طيران الاحتلال أطلق نيرانه صوب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية استهدف شمال وشرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

