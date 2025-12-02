جماهير مصر بمدرجات ملعب لوسيل: "صوّر ذيع كأس العرب مش هيضيع" (فيديو)

18 حجم الخط

منتخب مصر، حرصت جماهير مصر الحاضرة في مدرجات ملعب لوسيل، لدعم ومؤازرة منتخب مصر في مباراته أمام الكويت علي ترديد الأغاني والهتافات قبل وأثناء المباراة، ومن أبرز الهتافات التي رددتها الجماهير المصرية “صور ذيع كأس العرب مش هيضيع”.

كما رفعت الجماهير المصرية العلم الفلسطيني في رسالة دعم للشعب الفلسطيني في أرض الرباط.

أعلن حلمي طولان المدير الفني لـ منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، تشكيل الفراعنة أمام منتخب الكويت، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة بالبطولة.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكويت



حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: أكرم توفيق - رجب نبيل - ياسين مرعي - يحيي زكريا.

الوسط: عمرو السولية - غنام محمد - محمد النني.

الهجوم: إسلام عيسى - محمد شريف - مصطفى سعد ميسي.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من:

علي لطفي (1) ’ محمد عواد (16) ’ أحمد هاني (2) ’ كريم فؤاد (7) ’ كريم العراقي (4) ’ محمود حمدي "الونش" (15) ’ هادي رياض (6) ’ محمد مجدي "أفشة" (22) ’ ميدو جابر (11) ’ محمد مسعد (13) ’ حسام حسن (9) ’ مروان حمدي (18).

منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة الكويت

واختتم منتخب مصر، المشارك في كأس العرب أمس الإثنين استعداداته لمواجهة الكويت في مستهل مشواره ببطولة كأس العرب 2025 بقطر

مران خفيف لمنتخب مصر استعدادًا لمواجهة الكويت

وجاء المران خفيفًا بمشاركة جميع اللاعبين، بعد اكتمال الصفوف، بانضمام كل العناصر، التي شاركت مؤخرًا مع أنديتها في البطولات الأفريقية، وشهد جدية وحماسًا ورغبة من الجميع في اللحاق بالتشكيلة الأساسية.

طولان يضع اللمسات النهائية لخطة مواجهة الكويت

وحرص حلمي طولان، المدير الفني، على وضع اللمسات النهائية ومراجعة التعليمات الأخيرة قبل مواجهة اليوم، مطالبًا لاعبيه بتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير المصرية.

طاقم حكام مباراة مصر والكويت

يدير مباراة مصر والكويت، طاقم تحكيم بقيادة النرويجي إسبن إسكوس، حكمًا للساحة، ويعاونه كل من: جان إيريك إنجان، مساعدًا أول، وإيزاك باشيفيكين، مساعدًا ثانيًا، وإسماعيل الفاتح، حكمًا رابعًا والهولندي دينيس هيجلر، حكمًا لتقنية الفيديو وأنطونيو جارسيا، حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

